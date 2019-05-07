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Posted 7 мая 2019, 09:32

Published 7 мая 2019, 09:32

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

138 тысяч россиян просят прекратить полеты Sukhoi Superjet 100

138 тысяч россиян просят прекратить полеты Sukhoi Superjet 100

7 мая 2019, 09:32
Фото: 1mi.
Почти 138 тысяч россиян подписали петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100. Документ о сборе подписей появился на сайте change.org.

Автор петиции Елена Кузнецова указала на тот факт, что только за последний год произошло как минимум восемь крупных происшествий с самолетами этой модели. Последним решающим фактором, побудившим ее к этому решению, стала авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево. При приземлении самолет вспыхнул, погиб 41 человек. Медицинская помощь оказана 34 пассажирам.

«После сегодняшней трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», - написала Елена Кузнецова.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что он пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.

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