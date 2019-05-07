138 тысяч россиян просят прекратить полеты Sukhoi Superjet 100

Автор петиции Елена Кузнецова указала на тот факт, что только за последний год произошло как минимум восемь крупных происшествий с самолетами этой модели. Последним решающим фактором, побудившим ее к этому решению, стала авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево. При приземлении самолет вспыхнул, погиб 41 человек. Медицинская помощь оказана 34 пассажирам.