138 тысяч россиян просят прекратить полеты Sukhoi Superjet 100

Posted 7 мая 2019, 09:32
Published 7 мая 2019, 09:32
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Автор петиции Елена Кузнецова указала на тот факт, что только за последний год произошло как минимум восемь крупных происшествий с самолетами этой модели. Последним решающим фактором, побудившим ее к этому решению, стала авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево. При приземлении самолет вспыхнул, погиб 41 человек. Медицинская помощь оказана 34 пассажирам.
«После сегодняшней трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», - написала Елена Кузнецова.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что он пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.