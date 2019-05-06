В Тюмени велодорожку от набережной Туры до Гилевки построят за 100 млн руб.

Posted 6 мая 2019, 06:36
Published 6 мая 2019, 06:36
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени проводит закупку на строительство велосипедных дорожек на двух улицах.
Велосипедная дорожка протянется от улицы Республики по улице Профсоюзной, где свернет на 50 лет Октября и пройдет на всем ее протяжении до улицы Республики.
Первоначальная стоимость контракта - 100 млн рублей. В стоимость работ входит и озеленение вдоль дорожки. Работы должны выполнить до 15 октября.