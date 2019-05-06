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Posted 6 мая 2019, 06:36

Published 6 мая 2019, 06:36

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

В Тюмени велодорожку от набережной Туры до Гилевки построят за 100 млн руб.

В Тюмени велодорожку от набережной Туры до Гилевки построят за 100 млн руб.

6 мая 2019, 06:36
Фото: 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
На двух улицах в Тюмени в 2019 году построят новые велодорожки. Соответствующая закупка появилась в начале апреля. Проект устройства велосипедной дорожки по маршруту набережная Туры – парк «Гилевская роща» может обойтись бюджету города в 100 млн рублей.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени проводит закупку на строительство велосипедных дорожек на двух улицах.

Велосипедная дорожка протянется от улицы Республики по улице Профсоюзной, где свернет на 50 лет Октября и пройдет на всем ее протяжении до улицы Республики.

Первоначальная стоимость контракта - 100 млн рублей. В стоимость работ входит и озеленение вдоль дорожки. Работы должны выполнить до 15 октября.

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