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Posted 6 мая 2019, 13:06

Published 6 мая 2019, 13:06

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Председатель тюменского облсуда заработал 5,6 млн рублей

Председатель тюменского облсуда заработал 5,6 млн рублей

6 мая 2019, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Сотрудники Тюменского областного суда отчитались о своих доходах за 2018 год. Вполне ожидаемо больше всех задекларировал глава ведомства.

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских в 2018 году заработал 5,6 млн рублей. Это на 1 млн рублей больше, чем в 2017 году. Супруга главы ведомства заработала на 58 тыс. рублей больше, чем за предыдущий период, заработок составил 1 млн рублей.

В собственности семьи Сушинских – земельный участок площадью 34 сотки, дом площадью 343 кв.м., хозяйственное строение 47 кв.м, теплица размером с «однушку» 32 кв.м. В личной собственности у него находится гараж площадью 19,6 кв.м. А вот автомобиль имеется только у его супруги – Audi Q7.

Из заместителей председателя суда больше всех заработала Наталья Волкова – 3,8 млн рублей, на 96 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году. Ей принадлежит участок чуть больше 11 соток, жилой дом на нем площадью 155 кв.м. и доля в квартире в 100 «квадратов».

Из судей самой обеспеченной в 2018 году оказалась Светлана Хамитова – 3,7 млн рублей. Это более, чем на 700 тыс. больше, чем в прошлом году. В собственности у судьи земельный участок 14 соток и дом площадью 456,4 кв.м.

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