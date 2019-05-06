Председатель тюменского облсуда заработал 5,6 млн рублей

Из заместителей председателя суда больше всех заработала Наталья Волкова – 3,8 млн рублей, на 96 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году. Ей принадлежит участок чуть больше 11 соток, жилой дом на нем площадью 155 кв.м. и доля в квартире в 100 «квадратов».