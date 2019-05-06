Отопление в Тюмени начнут отключать с завтрашнего дня

Posted 6 мая 2019, 06:36
Published 6 мая 2019, 06:36
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Как рассказали в справочной администрации города, распоряжение о завершении отопительного сезона в областной столице подписано сегодня.
Однако коммунальщики приступят ко всем необходимым работам только с завтрашнего дня.
Между тем по прогнозам воздух завтра в Тюмени прогреется до 29 градусов тепла.
Отметим, что решение об отключении отопления принимается исходя из среднесуточной температуры, которая должна держаться на уровне выше +8 градусов в течение пяти дней.