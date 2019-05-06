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Posted 6 мая 2019, 06:36

Published 6 мая 2019, 06:36

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Отопление в Тюмени начнут отключать с завтрашнего дня

Отопление в Тюмени начнут отключать с завтрашнего дня

6 мая 2019, 06:36
Фото: 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Несмотря на летнюю погоду, тюменцам придется потерпеть жару в квартирах еще неполные сутки – отопление в городе начнут отключать только с завтрашнего дня.

Как рассказали в справочной администрации города, распоряжение о завершении отопительного сезона в областной столице подписано сегодня.

Однако коммунальщики приступят ко всем необходимым работам только с завтрашнего дня.

Между тем по прогнозам воздух завтра в Тюмени прогреется до 29 градусов тепла.

Отметим, что решение об отключении отопления принимается исходя из среднесуточной температуры, которая должна держаться на уровне выше +8 градусов в течение пяти дней.

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#Анна Кушнир#Общество#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Отопление#Отопительный сезон#Жара
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