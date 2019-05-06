Отопление в Тюмени начнут отключать с завтрашнего дня

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Несмотря на летнюю погоду, тюменцам придется потерпеть жару в квартирах еще неполные сутки – отопление в городе начнут отключать только с завтрашнего дня.

Как рассказали в справочной администрации города, распоряжение о завершении отопительного сезона в областной столице подписано сегодня. Однако коммунальщики приступят ко всем необходимым работам только с завтрашнего дня. Между тем по прогнозам воздух завтра в Тюмени прогреется до 29 градусов тепла. Отметим, что решение об отключении отопления принимается исходя из среднесуточной температуры, которая должна держаться на уровне выше +8 градусов в течение пяти дней. Материалы по теме Тюменцы требуют отключить отопление. Энергетики объясняют, почему рано Глава Тюмени еще не подписал распоряжение о завершении отопительного сезона