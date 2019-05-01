В Тюмени построят ферросплавный завод

Posted 1 мая 2019, 10:00
Published 1 мая 2019, 10:00
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Согласно планам, завод будет работать под юридическим именем ООО «Тюменский завод ферросплавов», он станет одним из крупных потребителей электроэнергии в регионе. Мощность — 5,5 МВт, в перспективе — планы по увеличению мощности до 30 МВт.
На сайте «Центра экономического анализа и финансовых технологий» есть описание проекта, который может оказаться именно тем, что планируют построить в Тюмени.
Судя по предполагаемому описанию проекта, завод будет представлять собой металлургический комплекс по производству ферросплавов и циркониевых продуктов «с применением алюминотермической технологии селективного восстановления оксидов металлов для получения сплавов высокого качества на основе титана, циркония, марганца и хрома».
Продукция завода будет использоваться при производстве высокоценных легированных сталей, специальных сварочных электродов и иных продуктов, применяемых в высокотехнологичных производствах.
Руды будут брать на месторождении «Стеклянка» Нижнетавдинского района Тюменской области.
Согласно план-графику проекта, опубликованному ЦЭАФИТ, основные объемы работ по строительству, приобретению и монтажу необходимого оборудования планируется выполнить в течении одного года. На проектную мощность завод должен выйти через 21 месяц после начала реализации проекта. Инвестпроект планируют окупить в течении 5,6 лет.
Судя по тому, что реализация проекта попала в сценарий «умеренно-оптимистического варианта развития» электроэнергетики региона, предприятие заработает не позже 2024 года (срок окончания программы).
Генеральным директором ООО «Тюменский завод ферросплавов» сейчас является Александр Перминов. Численность предприятия составляет 1 чел. Перминов является совладельцем группы компаний СБК в Тюмени вместе с Александром Мильченко и Максимом Замятиным.
СБК — одна из крупных компаний в сфере строительства и снабжения строительными материалами в регионе. В Тюмени СБК строится ЖК «Авиатор», в Тобольске — несколько домов комплекса «Ермак».