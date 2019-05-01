В Тюмени построят ферросплавный завод

Согласно план-графику проекта, опубликованному ЦЭАФИТ, основные объемы работ по строительству, приобретению и монтажу необходимого оборудования планируется выполнить в течении одного года. На проектную мощность завод должен выйти через 21 месяц после начала реализации проекта. Инвестпроект планируют окупить в течении 5,6 лет.