Тюменские следователи раскрыли дело о распространении данных ВИЧ-больного

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия). Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишением свободы на срок до двух лет.