Тюменские следователи раскрыли дело о распространении данных ВИЧ-больного

Posted 1 мая 2019, 11:00
Published 1 мая 2019, 11:00
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Следственные органы СК РФ по Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины.
Он по версии следствия, с апреля по сентябрь 2018 года, желая испортить жизнь бывшей жене распространял информацию о ее ВИЧ-заболевании. При этом у них было двое общих детей.
Обвиняемый даже находился несколько месяцев в федеральном розыске. Сейчас он задержан и содержится под стражей. Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия). Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишением свободы на срок до двух лет.