nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2019, 11:00

Published 1 мая 2019, 11:00

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

Тюменские следователи раскрыли дело о распространении данных ВИЧ-больного

Тюменские следователи раскрыли дело о распространении данных ВИЧ-больного

1 мая 2019, 11:00
Фото: 1Mi.
Тюменский следком завершил расследование уголовного дела мужчины, который распространял данные о диагнозе своей бывшей жены.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины.

Он по версии следствия, с апреля по сентябрь 2018 года, желая испортить жизнь бывшей жене распространял информацию о ее ВИЧ-заболевании. При этом у них было двое общих детей.

Обвиняемый даже находился несколько месяцев в федеральном розыске. Сейчас он задержан и содержится под стражей. Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия). Ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишением свободы на срок до двух лет.

Материалы по теме
Тюменские следователи раскрыли обстоятельства падения ребенка из окна
#Юрий Норицын#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Следственный комитет#Следователи#Следствие#Следственное управление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика