Тюменские прокуроры опубликовали отчет о своих доходах

Posted 1 мая 2019, 12:55
Published 1 мая 2019, 12:55
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров указал в отчете 3,3 млн рублей, что на 140 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Он также владеет квартирой площадью 94,2 кв. метра, автомобилем Honda CR-V 2014 года выпуска. А также он имеет в пользовании квартиру площадью 107,7 кв. метра.
Его жена получила доход на 40 тыс. больше чем годом ранее – 1,2 млн рублей. В 2018 году в ее собственности появилась квартира на 27 кв. метров. Кроме этого она также задекларировала машину Opel Mokka 2013 года выпуска. Еще у нее есть небольшой дачный дом и участок на 12 соток.
Первый зампрокурора Руфат Биктимеров в 2018 году получил доход в 2,3 млн рублей – рост на 250 тыс. рубле, возможно сказалось его повышение. В его собственности числятся гараж на 17,7 кв. метров, ¼ доли в квартире на 70,6 кв. метров. До работы прокурор добирается видимо на служебном транспорте, так как своего нет.
Жена Биктимерова отчиталась за 2018 году – 2,6 млн рублей дохода. Почти половину – 1,25 млн за проданный кроссовер Toyota RAV-4, которая числилась за ней ранее. Но загод ее доход значительно вырос, ведь в 2017 году у нее было только 285,2 тыс. рублей дохода. Она по-прежнему владеет ¼ доли в квартире на 70,6 кв. метров. В замен старенькой Toyota она приобрела более представительский автомобиль – Mercedes-Benz ML-350 2013 года выпуска.
Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов в 2018 году получил 1,6 млн рублей почти на 200 тыс. больше чем годом ранее. У него с женой и детьми по ¼ доли в квартире на 73,5 кв. метра. Все автомобили в семье прокурора записаны на жену. У нее Mercedes-Benz Е200 2004 года выпуска и Volkswagen Touareg 2008 года. Ее доход 5,8 тыс. рублей, в прошлом году был выше – 84,612 тыс. рублей.