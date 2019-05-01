Тюменские прокуроры опубликовали отчет о своих доходах

Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов в 2018 году получил 1,6 млн рублей почти на 200 тыс. больше чем годом ранее. У него с женой и детьми по ¼ доли в квартире на 73,5 кв. метра. Все автомобили в семье прокурора записаны на жену. У нее Mercedes-Benz Е200 2004 года выпуска и Volkswagen Touareg 2008 года. Ее доход 5,8 тыс. рублей, в прошлом году был выше – 84,612 тыс. рублей.