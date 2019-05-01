«Стройлесбанк» вернет 400 тыс. рублей фирме принадлежащей Тюменской области

Прокуратура обжаловала дело о комиссии в 400 тыс. рублей которую «Стройлесбанк» незаконно удержал 15 марта 2017 года при заключении договора о предоставлении кредитной линии «Тюменской агропромышленной лизинговая компании». В первой инстанции дело выиграть не удалось.