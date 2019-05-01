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Posted 1 мая 2019, 11:49

Published 1 мая 2019, 11:49

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

«Стройлесбанк» вернет 400 тыс. рублей фирме принадлежащей Тюменской области

«Стройлесбанк» вернет 400 тыс. рублей фирме принадлежащей Тюменской области

1 мая 2019, 11:49
Фото: 1Mi.
Сюжет
Суд
Прокуратура в суде второй инстанции выиграла дело о возврате «Стройлесбанком» комиссии в 400 тыс. рублей «Тюменской агропромышленной лизинговой компании».

Восьмой арбитражный апелляционный суд 30 апреля 2019 года удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Тюменской области и отменил решение Арбитражного суда Тюменской области.

Прокуратура обжаловала дело о комиссии в 400 тыс. рублей которую «Стройлесбанк» незаконно удержал 15 марта 2017 года при заключении договора о предоставлении кредитной линии «Тюменской агропромышленной лизинговая компании». В первой инстанции дело выиграть не удалось.

К сведению, около 90 % акций компании находятся в собственности Тюменской области.

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#Юрий Норицын#Экономика#Тюмень#Новости#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Прокуратура Тюменской области#Стройлесбанк
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