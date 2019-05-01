«Стройлесбанк» вернет 400 тыс. рублей фирме принадлежащей Тюменской области

Posted 1 мая 2019, 11:49
Published 1 мая 2019, 11:49
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Восьмой арбитражный апелляционный суд 30 апреля 2019 года удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Тюменской области и отменил решение Арбитражного суда Тюменской области.
Прокуратура обжаловала дело о комиссии в 400 тыс. рублей которую «Стройлесбанк» незаконно удержал 15 марта 2017 года при заключении договора о предоставлении кредитной линии «Тюменской агропромышленной лизинговая компании». В первой инстанции дело выиграть не удалось.
К сведению, около 90 % акций компании находятся в собственности Тюменской области.