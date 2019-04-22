Сенсационный интернет в любой точке Тюменской области

«Спрос на услугу и динамика подключений — стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса», — добавил Кверин.