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Сенсационный интернет в любой точке Тюменской области

22 апреля 2019, 05:16
Фото: Пресс-служба SenSat
В Тюмени генеральный директор РТКОММ (100%-е дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») Сергей Ратиев и коммерческий директор компании Михаил Муттерперл официально представили торговую марку SenSat. Она разработана для подключения скоростного спутникового интернета для дома и офиса.
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Тюмень

В ходе пресс-мероприятия журналисты и блогеры узнали о планах оператора по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей. Кроме того, представители РТКОММа раскрыли подробности о выборе названия для торговой марки, ее целевой аудитории и методах продвижения на рынке.

РТКОММ в группе компаний «Ростелеком» отвечает за развитие спутниковой связи. Компания оказывает услуги всем категориям клиентов от Калининграда до Камчатки.

Сергей Ратиев сообщил о том, что целевая аудитория ТМ SenSat — собственники жилья в загородной и пригородной зонах — там, где нет развитой оптической инфраструктуры.

Услуга скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».

На территории Тюменской области услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat — индивидуальный предприниматель Надежда Кверина, (магазин «Радиотехника»).

Представитель дилера SenSat Лев Кверин рассказал журналистам об актуальных тарифах: «Стоимость приобретения оборудования в собственность — от 29 990 руб. Стоимость услуги — от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с».

Рассказывая о перспективах SenSat в регионе, Лев Кверин отметил, что первыми подключились к услугам физические лица. Во вторую группу пользователей он относит предпринимателей, ведущих работу удаленно или в труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры.

«Спрос на услугу и динамика подключений — стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса», — добавил Кверин.

«Мы очень внимательно подошли к изучению потребностей наших абонентов и постарались максимально удовлетворить их», — сказал Сергей Ратиев.

К преимуществам ТМ SenSat Сергей Ратиев отнес высокую скорость интернета и невысокую стоимость аренды спутникового оборудования.

Установить его достаточно легко. Достаточно мобильного приложения и небольшого набора инструментов.

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки — либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте.

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