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«Сотрудник банка» обманул 47-летнюю тюменку на 50 тыс. рублей

19 апреля 2019, 10:29
Фото: https://pixabay.com/
У 47-летней жительницы Тюмени злоумышленники похитили 50 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала, что денежные средства пропали после звонка неизвестных.
Сюжет
Тюмень

По данным УМВД региона, звонивший представился работником службы безопасности кредитного учреждения, где у женщины был открыт счет. Он рассказал, что пытается предотвратить несанкционированное снятие денег. Злоумышленник попросил назвать банковские реквизиты, и потерпевшая выполнила его просьбу.

Через некоторое время она обнаружила, что со счета пропали 50 тыс. рублей. Женщина написала заявление в полицию.

На данный момент правоохранительные органы ведут поиск мошенника. Возбуждено уголовное дело.

В начале апреля пенсионерку из Тобольска обманули на 53 тыс. рублей. Мошенники попросили её перевести деньги на счёт для их знакомого, который попал в ДТП.

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#Новости#Мошенничество#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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