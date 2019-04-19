«Сотрудник банка» обманул 47-летнюю тюменку на 50 тыс. рублей

По данным УМВД региона, звонивший представился работником службы безопасности кредитного учреждения, где у женщины был открыт счет. Он рассказал, что пытается предотвратить несанкционированное снятие денег. Злоумышленник попросил назвать банковские реквизиты, и потерпевшая выполнила его просьбу.
Через некоторое время она обнаружила, что со счета пропали 50 тыс. рублей. Женщина написала заявление в полицию.
На данный момент правоохранительные органы ведут поиск мошенника. Возбуждено уголовное дело.
В начале апреля пенсионерку из Тобольска обманули на 53 тыс. рублей. Мошенники попросили её перевести деньги на счёт для их знакомого, который попал в ДТП.