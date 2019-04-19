Силуанов в Тюмени пообещал расширить программу самозанятости населения

«Сейчас проводится эксперимент по внедрению института самозанятых. Интересная конструкция, и ставка приемлемая. Но мы предварительно анализируем опыт работы и отмечем определенные нюансы, которые требуют совершенствования того законодательства, которое сегодня есть», - отметил Силуанов.
По его словам, в пилотных регионах некоторые предприятия воспользовались новой возможностью по регистрации сотрудников в качестве самозанятых для того, чтобы оптимизировать свои налоговые затраты.
«Многие предприятия реструктуризируют свой бизнес, создают целую серию самозанятых работников, оптимизируя налоговое обложение. Так не годится», - подчеркнул он.
Силуанов пообещал, что осенью в парламенте внесут необходимые изменения в законы и с начала следующего года программа самозанятости будет либо распространена на все территории, либо будет расширен список субъектов.
«Здесь нет фискального эффекта, это скорее социальный проект. Мы надеемся на легализацию тех предпринимателей, которые сегодня находятся в серой зоне. Именно на эту категорию направлен режим», - сказал он.
Антон Силуанов признал, что в каких-то случаях допустим переход ИП в категорию самозанятых, «но надо посмотреть, насколько наша основная задача будет решаться».
Кроме того, министр финансов отметил, что многих россиян, работающих сейчас вообще без регистрации своего бизнеса, отпугивает внимание надзорных органов. Для этого планируется установить период «в течение 5-10 лет», когда органы не будут устраивать проверки на предприятиях самозанятых.
«А там, где есть угроза жизни и здоровью граждан, надо подумать, насколько такие самозанятые должны попадать в сферу ведения наших надзорных органов. Но это будет отпугивать, потому что сегодня они вообще не попадают в их поле зрения. С другой стороны, они могут попасть в сферу зрения правоохранительных органов. И это другая статья», - признал Силуанов.
Антон Силуанов добавил, что в правительстве хотели бы «все взвесить, посмотреть детально и расширять этот режим».