Силуанов в Тюмени пообещал расширить программу самозанятости населения

«А там, где есть угроза жизни и здоровью граждан, надо подумать, насколько такие самозанятые должны попадать в сферу ведения наших надзорных органов. Но это будет отпугивать, потому что сегодня они вообще не попадают в их поле зрения. С другой стороны, они могут попасть в сферу зрения правоохранительных органов. И это другая статья», - признал Силуанов.