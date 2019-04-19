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Под Тюменью горели поля

19 апреля 2019, 04:12
Фото: «ЧС Тюмень»
В четверг, 18 апреля, жители города Тюмени сообщали в соцсетях о пожарах вблизи областной столицы.
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Тюмень

Как позже выяснилось, горела сухая трава на полях в районе Салаирского тракта и района Тарман, об этом заявили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели также рассказали, что пожарные контролировали распространение огня, их главной задачей было - не подпустить возгорание к населенным пунктам и трассе. В настоящее время в лесах еще местами лежит снег, поэтому опасности для деревьев пожар не представлял.

Несмотря на впечатление тюменцев, пожар не такой крупный, как складывается впечатление, есть несколько очагов, это только издалека площадь возгорания кажется огромной, добавили в областном МЧС.

В качестве предварительной причины возникновения возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем. Возможно, траву подожгли дети.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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