Под Тюменью горели поля

Как позже выяснилось, горела сухая трава на полях в районе Салаирского тракта и района Тарман, об этом заявили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Спасатели также рассказали, что пожарные контролировали распространение огня, их главной задачей было - не подпустить возгорание к населенным пунктам и трассе. В настоящее время в лесах еще местами лежит снег, поэтому опасности для деревьев пожар не представлял.
Несмотря на впечатление тюменцев, пожар не такой крупный, как складывается впечатление, есть несколько очагов, это только издалека площадь возгорания кажется огромной, добавили в областном МЧС.
В качестве предварительной причины возникновения возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем. Возможно, траву подожгли дети.