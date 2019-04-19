nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Курганской области посетил тюменский завод

19 апреля 2019, 07:37
Фото: Instagram Вадима Шумкова
Губернатор Курганской области посетил в Тюмени завод «Сибнефтемаш». Об этом он сообщил на странице в социальной сети Instagram.

«С Антоном Силуановым и коллегами-губернаторами регионов УрФО заехали на хорошо мне известный завод «Сибнефтемаш». Завод стал одним из первых предприятий, на котором в Тюмени была начата реализация программы повышения производительности труда. Уже есть определённые результаты. Будем внедрять эту программу и в Курганской области», – говорится в сообщении.

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов сегодня находится в Тюмени с рабочим визитом. Кроме него, в мероприятиях участвуют губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Материалы по теме
Министр финансов РФ посетит Тюмень 19 апреля
#Новости#Официальные встречи#Александр Моор#Тюменская область#Вадим Шумков#Андрей Артюхов#Тюмень#Радик Енчу#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25