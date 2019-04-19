Губернатор Курганской области посетил тюменский завод

«С Антоном Силуановым и коллегами-губернаторами регионов УрФО заехали на хорошо мне известный завод «Сибнефтемаш». Завод стал одним из первых предприятий, на котором в Тюмени была начата реализация программы повышения производительности труда. Уже есть определённые результаты. Будем внедрять эту программу и в Курганской области», – говорится в сообщении.