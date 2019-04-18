В Тюмени 5 435 камер обеспечивают контроль, порядок, безопасность

За прошлый год техника появилась на 9 объектах – пешеходных переходах и улицах. В октябре текущего года ожидается модернизация камер на набережной Туры. Здесь будут установлены цифровые камеры и улучшится качество сигнала. Активно растёт количество камер во дворах подъездов жилых домов. Система обеспечивает сбор информации с видеокамер в единый центр обработки информации.