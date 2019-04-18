nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени 5 435 камер обеспечивают контроль, порядок, безопасность

18 апреля 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
В администрации Тюмени рекомендовали развивать систему «Безопасный город». На заседании общественной комиссии подвели итоги работы по внедрению технологии.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что в областной столице 5 435 камер. Ими оснащены 342 общественно значимых объекта – учебные заведения, больницы, детсады и самые людные места Тюмени.

За прошлый год техника появилась на 9 объектах – пешеходных переходах и улицах. В октябре текущего года ожидается модернизация камер на набережной Туры. Здесь будут установлены цифровые камеры и улучшится качество сигнала. Активно растёт количество камер во дворах подъездов жилых домов. Система обеспечивает сбор информации с видеокамер в единый центр обработки информации.

До марта 2018 года в городе было установлено 4,6 тыс. камер. Школы и детские сады охвачены системой видеонаблюдения на 98%.

Материалы по теме
Все безопаснее и безопаснее: в тюменских дворах установят камеры
#Новости#Камеры видеонаблюдения#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25