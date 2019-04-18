В Тюмени 5 435 камер обеспечивают контроль, порядок, безопасность

Отмечается, что в областной столице 5 435 камер. Ими оснащены 342 общественно значимых объекта – учебные заведения, больницы, детсады и самые людные места Тюмени.
За прошлый год техника появилась на 9 объектах – пешеходных переходах и улицах. В октябре текущего года ожидается модернизация камер на набережной Туры. Здесь будут установлены цифровые камеры и улучшится качество сигнала. Активно растёт количество камер во дворах подъездов жилых домов. Система обеспечивает сбор информации с видеокамер в единый центр обработки информации.
До марта 2018 года в городе было установлено 4,6 тыс. камер. Школы и детские сады охвачены системой видеонаблюдения на 98%.