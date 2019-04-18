Центр чеченской культуры в Тюмени учит детей родному языку

В областном комитете по делам национальностей сообщили, что учебный курс был разработан в сотрудничестве с администрацией города Тюмени, МАУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Этнос», Тюменским государственным институтом культуры.
Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов отметил, что данный учебный курс важен для удовлетворения этнокультурных потребностей сограждан и укрепления межнационального единства.
В рамках образовательного модуля будет проходить обучение чеченскому языку и литературе. Детей познакомят с традициями и обычаями своего народа. Преподаватели будут способствовать формированию у учащихся взаимоуважительного, добрососедского отношения к народам, проживающим в Тюменской области, воспитывать в них чувство любви к Родине.
«Учиться мы начали с сентября, это считается дополнительным образованием. У нас разработана и реализуется многоплановая культурологическая и этнографическая программа. В следующем учебном году мы будем обучать грамматике», — рассказала преподаватель Коко Архиева.
По словам преподавателя, дети приходят разного возраста — от 7 до 15 лет. Они изучают родной язык и культуру. Обучение проходит пять дней в неделю, три дня занимаются чеченским языком и два дня — культурой.
«Учебный год - с сентября по май, как и в других школах. В группе по 15 детей. В первую смену две группы и во вторую смену две. Все, кто живет в этом районе, они все ходят» — объяснила Коко Архиева.
По ее словам, детям нужно все успевать, если они в обычной общеобразовательной школе учатся в первую смену, то во вторую — ходят на занятия чеченской культуры.
Коко Архиева также рассказала, что в чеченском алфавите 46 букв, но язык не очень сложный, трудности обычно возникают только с произношением. Дети, которые приходят на эти занятия, как правило, из смешанных семей. По пятницам здесь занимаются национальными танцами и прикладным искусством.