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Медведев пообещал снизить НДС на фрукты и ягоды. Это «разнообразит стол»

18 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что НДС на ягоды и фрукты снизится с 20% до 10%. По его мнению, это увеличит спрос на продукцию и разнообразит рацион.

Он отметил, что «все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол». В правительстве озаботились этой проблемой и рассматривают два возможных варианта – субсидировать отечественных производителей фруктов и ягод или снизить ставку НДС, по данным «Новых известий».

На данный момент окончательное решение ещё не сформировано. В случае снижения налога выгоду получат и иностранные поставщики фруктов.

В настоящий момент в России действуют санкции в отношении некоторых иностранных поставщиков. Это ограничивает конкуренцию на рынке фруктов в стране. При этом урожай фруктов и ягод в РФ за 2018 год увеличился почти на 30% до 1,1 млн тонн. В основном увеличился сбор яблок и груш.

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#Новости#Налоги#Фрукты#Александр Мязин#Политика
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