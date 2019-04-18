Медведев пообещал снизить НДС на фрукты и ягоды. Это «разнообразит стол»

В настоящий момент в России действуют санкции в отношении некоторых иностранных поставщиков. Это ограничивает конкуренцию на рынке фруктов в стране. При этом урожай фруктов и ягод в РФ за 2018 год увеличился почти на 30% до 1,1 млн тонн. В основном увеличился сбор яблок и груш.