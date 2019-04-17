За 6 лет реальные пенсии в России увеличатся на 9%

Отмечается, что в денежном выражении средняя пенсия в стране к 2024 году составит 20 тыс. рублей. Ежегодно размер выплат будет индексироваться на 1 тыс. рублей. Между тем ожидается, что работающим пенсионерам выплаты практически не будут индексироваться.
Представители ПФР отметили, что данный прогноз будет скорректирован исходя из планов бюджетной политики РФ, который принимается на срок до 3 лет. В 2020 и 2021 году экономисты ожидают инфляцию на уровне 4,1% и 3,8%.
В 2019 году средний размер пенсии в РФ составил 15,4 тыс. рублей в месяц. Основной источник пополнения ПФР – налоги с заработной платы. По данным Росстата средняя выплата по стране составляет около 45 тыс. рублей.