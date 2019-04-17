За 6 лет реальные пенсии в России увеличатся на 9%

Отмечается, что в денежном выражении средняя пенсия в стране к 2024 году составит 20 тыс. рублей. Ежегодно размер выплат будет индексироваться на 1 тыс. рублей. Между тем ожидается, что работающим пенсионерам выплаты практически не будут индексироваться.