Возврат уплаченного налога до 650 000 рублей не выходя из дома

«Напомню, налоговый кодекс РФ устанавливает право на получение налогового вычета в ряде случаев. Возврат части уплаченных налогов осуществляется при покупке жилья (до 260 000 рублей), при покупке жилья в ипотеку (до 650 000 рублей, включая возврат за выплаченные проценты по ипотеке), при оплате обучения или лечения (до 15 600 рублей в год, исключая дорогостоящее) и другие. Многие, кто имеет право на налоговый вычет, не пользуются этой возможностью, так как нет времени или желания разбираться в тонкостях налогового законодательства. Мы нашли решение для наших клиентов, предложив совместный с партнером сервис «Налоговый вычет – легко!». Личный консультант заполнит за вас декларацию для получения налоговых вычетов», — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».