Россия, США, Англия... Кто еще будет защищать Марию Лазареву в Кувейте

В Кувейте Мария Лазарева обвиняется в растрате 186 миллионов долларов, которые были инвестированы в Фонд государственных средств. На самом деле россиянка стала жертвой конкурентов, которые хотят избавиться от успешной компании Лазаревой. Предпринимательницу арестовали как раз тогда, когда ее компания реализовала проект и вышла из Фонда с суммой в полмиллиарда долларов, планируя как можно скорее вернуть долги инвесторам.