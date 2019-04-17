Россия, США, Англия... Кто еще будет защищать Марию Лазареву в Кувейте

Ранее дело Лазаревой стало темой обсуждения на встрече министров иностранных дел России и Кувейта. Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе расследовании дела Лазаревой правоохранительные и судебные органы Кувейта не нарушат права обвиняемой. Сабах Аль-Халед Ас-Сабах пообещал честное расследование. Об этом пишут «Новые известия».
Однако Лазарева до сих пор находится в тюрьме. Находившийся на форуме первый заместитель Ас-Сабаха г-н Халед Аль – Джаралла всячески избегал внимания представителей СМИ, чтобы не отвечать на вопросы, связанные с судьбой Марии Лазаревой.
Глава Московской Торгово-промышленной Палаты Владимир Платонов считает, что те люди, которые ложно обвинили Лазареву, могут оказывать влияние на Эмира. Возможно, они хотели прибрать к рукам 500 миллионов долларов, которые фигурируют в деле россиянки.
Однако, известно, что полмиллиарда долларов, которые якобы присвоила Лазарева, были и поделены инвесторами.
По словам колумниста американского журнала Forbes Эндрю Кэйва, инвесторы не остались в минусе и получили причитающиеся им суммы с большими процентами. Тем не менее, суд до сих пор не хочет освобождать Марию Лазареву.
21 апреля пройдет следующее судебное заседание по делу Лазаревой и группы топ-менеджеров и владельцев компании KGL. Там должен выступить экс-директор ФБР Луис Фри, который расскажет о собственном расследовании дела. Также поделится мнением спецагент ФБР Дэниэл Джилл, у которого 20-летний опыт расследования финансовых преступлений в США и других странах.
В кувейтской тюрьме ужасные условия для заключенных. 45-летняя Мария Лазарева живет в 10-метровой камере с семью женщинами, которые осуждены за уголовные преступления. Ее пятилетнего сына забрали бабушка с дедушкой. Престарелый отец предпринимательницы прилагает все усилия, чтобы помочь дочери.
В Кувейте Мария Лазарева обвиняется в растрате 186 миллионов долларов, которые были инвестированы в Фонд государственных средств. На самом деле россиянка стала жертвой конкурентов, которые хотят избавиться от успешной компании Лазаревой. Предпринимательницу арестовали как раз тогда, когда ее компания реализовала проект и вышла из Фонда с суммой в полмиллиарда долларов, планируя как можно скорее вернуть долги инвесторам.