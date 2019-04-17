Рассмотрение дела о банкротстве Utair отложено на май

Совещание началось в 9.45 утра и завершилось спустя 47 минут. По его результатам судьи приняли решение отложить рассмотрение дела до 16 мая.
В начале марта компания «Флеш лайт капитал» обратилось в суд с иском о признании несостоятельности в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр». Cумма претензий составила 300 тысяч рублей. Позже к нему присоединились еще три — ООО «Юган-Юнион Кард», ООО «Гидпромэнергосртрой» и ООО «Компания Интер». Сумма требований итоге составила почти 1 млн 390 тыс. рублей.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о том, что его структура не планирует списание задолженности Utair. Как отметил чиновник, долг хорошо обеспечен.
Между тем объем кредиторской задолженности компании составляет на сегодняшний день 2,2 млрд рублей. В целом в российских арбитражах в отношении перевозчика рассматриваются 8 исков на общую сумму 104 млн рублей.