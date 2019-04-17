Рассмотрение дела о банкротстве Utair отложено на май

В начале марта компания «Флеш лайт капитал» обратилось в суд с иском о признании несостоятельности в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр». Cумма претензий составила 300 тысяч рублей. Позже к нему присоединились еще три — ООО «Юган-Юнион Кард», ООО «Гидпромэнергосртрой» и ООО «Компания Интер». Сумма требований итоге составила почти 1 млн 390 тыс. рублей.