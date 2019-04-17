МРСК Сибири: искать пути выхода из кризиса – задача главы Хакасии

Акилин сказал также, что сегодня создаются все условия для начала глубокого кризиса в электроэнергетике Хакасии - такого же, в котором находится вся сфера ЖКХ республики. Осознавая всю ответственность за сетевой комплекс и обеспечение электроэнергией жителей, «МРСК Сибири» будет предпринимать все законные меры для недопущения развала в отрасли, добавил он.