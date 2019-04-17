МРСК Сибири: искать пути выхода из кризиса – задача главы Хакасии

Рабочая встреча между генеральным директором ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») Павлом Акилиным и главой региона Валентинов Коноваловым не внесла коррективов в сложившуюся ситуацию.
Ранее руководство Хакасии сообщало о намерениях разобраться с проблемой задолженности. Однако и после начала работы нового правительства не был проведен аудит среди предприятий сферы ЖКХ, которые сегодня оплачивают лишь 40% от суммы за потребленную энергию, информируют «Новые известия».
Акилин подчеркнул, что в случае отсутствия изменений в сложившейся ситуации задолженность республики только за 2019 год может превысить миллиард рублей.По его словам, энергобезопасность региона находится в зоне ответственности его властей, которые должны находить пути выхода из кризисной ситуации, а не перекладывать эти функции на ресурсоснабжающую организацию.
Глава «МРСК Сибири» заявил, что у компании нет требований о повышении тарифов или оплате долгов коммунальщиков из местного бюджета. Однако власти владеют всеми инструментами для наведения порядка в области ЖКХ, которая и является основным неплательщиком. К сожаления, от бездействия руководства региона страдают и предприятия, и простые жители.
Акилин сказал также, что сегодня создаются все условия для начала глубокого кризиса в электроэнергетике Хакасии - такого же, в котором находится вся сфера ЖКХ республики. Осознавая всю ответственность за сетевой комплекс и обеспечение электроэнергией жителей, «МРСК Сибири» будет предпринимать все законные меры для недопущения развала в отрасли, добавил он.