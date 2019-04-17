Модель из Тюмени Алена Шишкова участвовала в создании клипа певца Arash

За 2 недели клип собрал почти 3 млн просмотров и дестки тысяч положительных откликов. Снимки со сценами из видеоряда и совместные фото с певцом были опубликованы в Инстаграм Алены и Arash . На кадрах Шишкова запечатлена с темным цветом волос.
В конце 2018 года Алена ТОП-30 самых красивых девушек по версии журнала Maxim. Рейтинг составляется на основе выбора читателей. Участницами ТОПа обычно становятся известные ведущие, медиаперсонажи, модели, певицы. У Шишковой около 6,4 млн подписчиков в социальной сети Инстаграм, а её фотографии в соцсети набирают сотни тысяч лайков.
Семь лет назад Шишкова заняла 3 место в конкурсе «Мисс Россия». В нём участвовало более 50 девушек со всей страны.