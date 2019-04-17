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Модель из Тюмени Алена Шишкова участвовала в создании клипа певца Arash

17 апреля 2019, 13:04
Фото: instagram.com
Модель из Тюмени Алена Шишкова отметилась в новом клипе певца Arash. Девушка сыграла роль возлюбленной в новом клипе One night in Dubai.

За 2 недели клип собрал почти 3 млн просмотров и дестки тысяч положительных откликов. Снимки со сценами из видеоряда и совместные фото с певцом были опубликованы в Инстаграм Алены и Arash . На кадрах Шишкова запечатлена с темным цветом волос.

В конце 2018 года Алена ТОП-30 самых красивых девушек по версии журнала Maxim. Рейтинг составляется на основе выбора читателей. Участницами ТОПа обычно становятся известные ведущие, медиаперсонажи, модели, певицы. У Шишковой около 6,4 млн подписчиков в социальной сети Инстаграм, а её фотографии в соцсети набирают сотни тысяч лайков.

Семь лет назад Шишкова заняла 3 место в конкурсе «Мисс Россия». В нём участвовало более 50 девушек со всей страны.

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#Новости#Шоу-бизнес#Песни#Александр Мязин#Общество
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