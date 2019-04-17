Аэропорт «Рощино» стал дипломантом премии «Крылья России»

В столице прошла 22-я церемония премии «Крылья России». Около 100 соискателей претендовали на известную в РФ награду. Общее число дипломантов и победителей составили 33 организации. Тайное голосование определило 10 основных победителей. В члены экспертного совета вошли представители различных компаний, журналисты, блогеры и другие независимые эксперты. Главным лауреатом стал «Аэрофлот».