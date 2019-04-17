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Аэропорт «Рощино» стал дипломантом премии «Крылья России»

17 апреля 2019, 12:41
Фото: pixabay.com
Тюменский аэропорт «Рощино» стал дипломантом национальной премии «Крылья России» в группе 3. Церемония вручения состоялась в Москве 16 апреля.
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Тюмень

В столице прошла 22-я церемония премии «Крылья России». Около 100 соискателей претендовали на известную в РФ награду. Общее число дипломантов и победителей составили 33 организации. Тайное голосование определило 10 основных победителей. В члены экспертного совета вошли представители различных компаний, журналисты, блогеры и другие независимые эксперты. Главным лауреатом стал «Аэрофлот».

Премия «Крылья России» впервые вручена финалистам в 1997 году. Церемония проходит ежегодно. В ней участвуют аэропорты и авиакомпании страны за право называться лучшими по итогам выбора пассажиров и независимых представителей. Основной задачей мероприятия является привлечение внимания к достижениям российских авиакомпаний.

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