В Тюмени за прошлый год доверие утратили 17 представителей власти

Прокурор напомнил, что в ноябре 2018 года был осужден бывший заместитель директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго» за получение «откатов» на общую сумму более 39 млн рублей от фирмы, охраняющей по договорам объекты этого акционерного общества. Суд приговорил его к лишению свободы на четыре года, а также назначил штраф в размере подкупа.