В Тюмени за прошлый год доверие утратили 17 представителей власти

По данным Реестра лиц, утративших доверие, больше других перестали доверять инспекторам ГИБДД, таких за прошлый год оказалось шесть. И еще двое - представители МВД. На втором месте судебные приставы: их за 2018 год было освобождено от должности пятеро.
Фигур масштаба руководителя налоговой инспекции, директора департамента культуры или Концертно-театрального объединения в этом списке нет. Напротив, часть из отставников удостоилась благодарностей от исполнительной власти Тюменской области.
На своей последней пресс-конференции прокурор области Владимир Владимиров рассказал о самых громких коррупционных преступлениях прошлого года. В их числе злоупотребление и превышение должностных полномочий экс-руководителем областного управления Федеральной налоговой службы Тамарой Зыковой, первым заместителем начальника УФСИН России по Тюменской области Ильей Прокопьевым, а также бывшим главой Московского МО Тюменского района Андреем Егоровым.
Вспомнил прокурор и о взяточниках: экс-начальнике ФКУ «Областная больница УФСИН России по Тюменской области» и бывшем директоре Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
Владимиров также отметил, что в регионе растет количество преступлений, связанных с коммерческим подкупом.
Прокурор напомнил, что в ноябре 2018 года был осужден бывший заместитель директора по безопасности управления филиала АО «Тюменьэнерго» за получение «откатов» на общую сумму более 39 млн рублей от фирмы, охраняющей по договорам объекты этого акционерного общества. Суд приговорил его к лишению свободы на четыре года, а также назначил штраф в размере подкупа.
Бывший начальник управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамара Зыкова в настоящий момент находится на свободе: следователи не стали продлять срок ее заключения под домашним арестом.
Госслужащая была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигурантка поспособствовала истребованию в казну 500 миллионов рублей недоимки от АНПЗ, при этом сама Тамара Зыкова получила за это премию с шестью нулями.
Позднее УФНС якобы вернуло заводу уплаченный налог, а премия осталась у бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области.
В прошлом и этом году продолжало лихорадить тюменскую культуру. Уволился ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин. Уходу с должности предшествовало задержание чиновника предположительно сотрудниками регионального управления ФСБ.
Увольнение Шишкина произошло вскоре после того, как улеглись страсти с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» Юлии Шакурской.
Шишкина задержали прямо в здании Тюменского государственного института культуры. Ректор был на хорошем счету у областного начальства. В январе 2016 года при одобрении кураторов из правительства Тюменской области он был избран руководителем вуза на второй срок. Как и при избрании на первый срок, голосование проходило за единственного предложенного кандидата.
Таким образом, Шишкин пополнил печальный «мартиролог»: за последние пять лет только в головном департаменте культуры сменилось несколько начальников. Первым стал Евгений Негинский, за ним последовала Юлия Шакурская, после нее в конце прошлого года место блюстителя культуры освободил Виктор Новакаускас.
Евгений Негинский вскоре после увольнения с должности директора департамента культуры получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени из рук губернатора Владимира Якушева.
Вернемся к отстраненному от должности Игорю Шишкину (формально чиновник уволился по собственному желанию). Заслуг и опыта у нашего героя хватило бы и на двух ректоров вуза. У него два высших образования, он кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России. Экс-ректор имеет блестящий опыт работы в должности первого заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области.
Примечательно, что формально Шишкин доверие оправдал, и вопросы к нему возникли только со стороны правоохранительных структур.
После увольнения по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами, экс-генеральный директор Концертно-театрального объединения Юлия Шакурская получила слова благодарности и сожаления из уст главы региона.
Не вышел из доверия и помощник на общественных началах депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна - Виталий Красноштанов, которого обвиняют в браконьерстве. Сам Виктор Александрович не намерен отказываться от Красноштанова, пока не будет доказан факт расстрела в заказнике косуль им лично.
Зато Виталию Красноштанову было отказано в доверии региональным отделением «Единой России». Подозреваемому в браконьерстве предпринимателю предложили написать добровольно заявление о выходе из партии. После непродолжительных раздумий тот так и сделал.
В начале 2019 года освободили свои должности заместитель губернатора области Татьяна Крупина и председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев. Все сугубо добровольно. Татьяна Львовна в связи с выходом на заслуженный отдых, а Евгений Михайлович решил продолжить свою карьеру в строительном комплексе Тюменской области, о чем он рассказал в интервью «Нашему городу»