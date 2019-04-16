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В ряде регионов РФ тариф на вывоз мусора снизят в среднем на 14%

16 апреля 2019, 14:05
Фото: pixabay.com
В ряде регионов России тарифы на вывоз мусора снизят примерно на 14%. Данное решение последовало после проверки Генпрокуратуры.

По данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, прокуроры выявили ряд нарушений в ходе проверок. Нарушения в тарифной базе обнаружены в Мордовии, Якутии, Татарстане и ещё в семи субъектах РФ.

На данный момент идет работа совместно с ФАС. По данным Минприроды, в 62 субъектах России рассматривается вопрос о снижении тарифов.

По подсчетам аналитиков, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз мусора 1225 рублей в год. Услуга оплачивается отдельно от ЖКХ. В марте глава МВД по Чувашии Сергея Неяскин прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела по факту завышения «надбавки к тарифам на утилизацию твёрдых бытовых отходов в 2017—2018 годах».

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#Новости#Прокуратура#Госдума РФ#Мусор#Александр Мязин#Общество
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