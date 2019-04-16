В ряде регионов РФ тариф на вывоз мусора снизят в среднем на 14%

По подсчетам аналитиков, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз мусора 1225 рублей в год. Услуга оплачивается отдельно от ЖКХ. В марте глава МВД по Чувашии Сергея Неяскин прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела по факту завышения «надбавки к тарифам на утилизацию твёрдых бытовых отходов в 2017—2018 годах».