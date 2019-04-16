Суд отклонил апелляцию против врачей «Олимпа», где мальчик впал в кому

Отмечается, что суд постановил назначить отоларингологу Чантурия условный срок, анестезиолог избежал наказания.
Женщина признается, что уже несколько лет не может вернуть сына к нормальной жизни. На данный момент улучшений в его состоянии не зафиксировано. Он проходил курсы реабилитации в различных клиниках. При этом врачи продолжают вести медицинскую практику.
Между тем Зураб Чантурия пояснил, что действовал по инструкции.
Тюменец Дима Гимаев стал инвалидом после удаления миндалин в клинике «Олимп» в 2016 году. У ребенка произошел бронхоспазм и остановка сердца. Лечащий врач не стал вызывать скорую помощь.