РЭО будет бороться со свалками в России

Для РЭО сегодня важнее всего уменьшить количество направляемых на полигоны отходов. Об этом сообщило издание «360».
Экономические показатели являются препятствием во многих странах для отказа от мусорных полигонов. Однако в РФ есть возможность устранить захоронения мусора при наличии соответствующих технологий.
В России можно образовать перерабатывающую отходы отрасль, которая будет производить сырье для экспорта. Эта отрасль сможет получать прибыль от экспорта.
Несмотря на сроки завершения национального проекта «Экология» в 2024 году, Буцаев убежден, что формирование механизма работы с отходами потребует гораздо более длительного периода.
По указу российского президента Владимира Путина, в 2019 году появился Российский экологический оператор. Создание системы работы с ТКО и противодействие пагубному влиянию мусора на окружающую среду являются ключевыми целями РЭО.