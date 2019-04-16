РЭО будет бороться со свалками в России

О перспективах полной ликвидации в России полигонов для отходов рассказал руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев. В РФ это возможно, а оператор будет работать лишь с переработкой отходов, считает эксперт.

Для РЭО сегодня важнее всего уменьшить количество направляемых на полигоны отходов. Об этом сообщило издание «360». Экономические показатели являются препятствием во многих странах для отказа от мусорных полигонов. Однако в РФ есть возможность устранить захоронения мусора при наличии соответствующих технологий. В России можно образовать перерабатывающую отходы отрасль, которая будет производить сырье для экспорта. Эта отрасль сможет получать прибыль от экспорта. Несмотря на сроки завершения национального проекта «Экология» в 2024 году, Буцаев убежден, что формирование механизма работы с отходами потребует гораздо более длительного периода. По указу российского президента Владимира Путина, в 2019 году появился Российский экологический оператор. Создание системы работы с ТКО и противодействие пагубному влиянию мусора на окружающую среду являются ключевыми целями РЭО.