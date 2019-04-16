Реализация тюменской продукции увеличилась на Ямале и Югре на 30%

В Сургуте Нефтеюганске, Нижневартовске и Ноябрьске были произведены исследования, где были определены конкурентные цены, динамика лидеров продаж и общий спрос. В результате заключены договора на поставку молочной и мясной продукции.
С осень прошлого года отмечалась необходимость единой политики в работе маркетологов по продвижению региональных товаров на севере. Важно повысить узнаваемость производителей, предлагать расширенный ассортимент и просчитывать объёмы продаж на определенных территориях.
Тюменские компании открывали фирменные магазины и отделы в городах Ямала и Югры. Прорабатываются вопросы кооперации производственных компаний.