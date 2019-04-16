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Реализация тюменской продукции увеличилась на Ямале и Югре на 30%

16 апреля 2019, 13:17
Фото: pixabay.com
Продажи тюменских предприятий на Ямале и в Югре увеличились на 30% за 2018 год. Эксперты отмечают, что это произошло, в том числе, за счет работы офиса продвижения тюменских продуктов.
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Тюмень

В Сургуте Нефтеюганске, Нижневартовске и Ноябрьске были произведены исследования, где были определены конкурентные цены, динамика лидеров продаж и общий спрос. В результате заключены договора на поставку молочной и мясной продукции.

С осень прошлого года отмечалась необходимость единой политики в работе маркетологов по продвижению региональных товаров на севере. Важно повысить узнаваемость производителей, предлагать расширенный ассортимент и просчитывать объёмы продаж на определенных территориях.

Тюменские компании открывали фирменные магазины и отделы в городах Ямала и Югры. Прорабатываются вопросы кооперации производственных компаний.

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#Новости#Производство#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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