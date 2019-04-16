Полиция Тюмени проверила 75 стройплощадок и выявила нелегальных мигрантов

Эксперты отмечают, что за последние 27 лет произошло снижение миграционного потока в Россию из стран Азии и СНГ. Больше всего количество приезжих уменьшилось со стороны Узбекистана и Украины. При этом число уехавших мигрантов из России увеличилось на 17% в 2018 году.