Полиция Тюмени проверила 75 стройплощадок и выявила нелегальных мигрантов

В ходе рейдов составлено 4 административных протокола за нарушение правил въезда в РФ. Ещё одно нарушение касалось факта незаконного осуществление трудовой деятельности. Возбуждены три уголовных дела за фиктивную прописку мигрантов. Виновных ждет крупный штраф либо лишение свободы.
Полицейские отмечают, что данная сфера находится на особом контроле в целях пресечения нелегальной миграции.
Эксперты отмечают, что за последние 27 лет произошло снижение миграционного потока в Россию из стран Азии и СНГ. Больше всего количество приезжих уменьшилось со стороны Узбекистана и Украины. При этом число уехавших мигрантов из России увеличилось на 17% в 2018 году.