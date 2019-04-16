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Офисное здание в Тюмени уйдет с молотка в 30 раз дешевле

16 апреля 2019, 05:08
В г. Тюмень с огромным дисконтом выставлена на продажу часть офисных помещений на ул. Аккумуляторная (д.1) площадью 783 квадратных метра.
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Тюмень

Известно, что продажа помещения будет проходить в виде аукциона. Начальная цена данного лота составляет всего 999 000 рублей или 1 264 рубля за 1 квадратный метр.

Эта цена фактически в 30 раз дешевле его реальной рыночной стоимости.

Коммерческие помещения располагаются на первом, втором или цокольном этажах 4-х этажного кирпичного здания. В ассортименте представлены офисы от 11м2 до 782,7 м2. Возможно объединение, приобретение по частям или целиком. Для большинства помещений предусмотрено место для размещения рекламных конструкций (вывесок) на фасаде здания.

Торгово-офисный центр расположен в перспективном районе «Дом Обороны», который находится в 10 минутах езды от центра города Тюмени. Известно, что здание имеет хорошую инвестиционную привлекательность и находится на первой линии одной из главных улиц города, что обеспечивает постоянный транспортный и пешеходный поток. Отличительной особенностью является благоприятная транспортная инфраструктура, отсутствие пробок и просторная парковка на 50 машиномест рядом со зданием.

В шаговой доступности остановки более 20 маршрутов транспорта, жилые дома и объекты соцкультбыта.

Стоит отметить, что предлагаемые помещения полностью готовы к эксплуатации: чистая современная отделка, установлена охранная и пожарная сигнализация, также имеются телефон, интернет, приборы учёта воды, тепла. Имеется центральная канализация и отопление.

Исходя из своего хорошего размещения и многофункциональности, данное здание идеально подходит для размещения арендного бизнеса.

Информацию о проведении аукциона можно найти на сайте Российского Аукционного дома. Известно так же, что сам аукцион пройдет 17 мая.

Телефон ответственного сотрудника для подачи документов и получения более детальной информации – 8 922 042 86 79

#Новости#Тюмень#Офисы#Здания#Ирина Швецова#Экономика
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