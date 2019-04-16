Офисное здание в Тюмени уйдет с молотка в 30 раз дешевле

Торгово-офисный центр расположен в перспективном районе «Дом Обороны», который находится в 10 минутах езды от центра города Тюмени. Известно, что здание имеет хорошую инвестиционную привлекательность и находится на первой линии одной из главных улиц города, что обеспечивает постоянный транспортный и пешеходный поток. Отличительной особенностью является благоприятная транспортная инфраструктура, отсутствие пробок и просторная парковка на 50 машиномест рядом со зданием.