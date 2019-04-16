Как сделать свою улыбку сияющей безопасно и без боли?

Зачастую в частных стоматологиях предлагают «отбеливание» зубов пескоструйным способом. Вы должны понимать, что процедура является не более чем гигиенической – этот метод лишь поможет снять верхний налет и камни, создавая эффект «чистых зубов». Цвет при этом практически не меняется. А вот процедура отбеливания «Zoom 4» – иное дело.
«Это более глубокое проникновение в слои эмали, и оно изменяет оттенок на несколько тонов, – рассказали специалисты «Ультра-Дент». – При этом эффект при должном уходе сохраняется минимум на 3 года».
В результате пациент получает осветление эмали зубов на 6-10 тонов. К слову, «Zoom 4» является самой эффективной технологией, которую предпочитают использовать стоматологи во всем мире.
Новые технологии дают новые возможности. Ранее отбеливание производилось с помощью лампы, которая для активации специального геля нагревала поверхность зуба. Соответственно, пациент в этот момент испытывал очень болезненные ощущения. Помимо этого, использовались и агрессивные гели с 25% процентным содержанием перекиси водорода.
В методе Zoom-4 используются гель с малым содержанием перекиси, а активируется он холодной LED-лампой.
«Эта процедура абсолютно безболезненна, при ее использовании пациенту не нужно обезболивание, – отметили в стоматологии «Ультра-Дент» – поэтому человек чувствует себя комфортно во время ее проведения».
Вокруг отбеливания ходят упорные слухи – якобы оно разрушает структуру зубов, они становятся чувствительными и могут разрушиться. На деле же процедура, проведенная с помощью новых технологий – таких как Zoom-4, является абсолютно безвредной .
«Отбеливание происходит за счет световой лампы, – пояснили в «Ультра-Дент». – Гель активируется на свету, проникает в слои дентина и осветляет его. После процедуры наша клиника, например, дарит пациенту специальные пасты. Мы хотим, чтобы результат, которые мы получили здесь, закрепился и сохранился надолго».
Первый этап – при обращении в клинику врач проведет профилактический осмотр.
«Стоматолог проверяет состояние здоровья зубов – нет ли клиновидных дефектов, сколов, трещинок, – рассказали в «Ультра-Дент». – Если таковые имеются, их сначала пролечивают. На втором этапе проводится профессиональная чистка зубов».
После этого в течение двух дней наступает перерыв для восстановления слизистой и десен.
«Затем проводится сама процедура отбеливания. Изолируется слизистая, одевается коффердам, – отметили в клинике. – В нашей клинике мы включаем музыку, телевизор, чтобы пациент расслабился. Вся процедура занимает около часа».
Следующий шаг – укрепление эмали, врач наносит на зубы специальный гель. После этого также назначается специальная поддерживающая терапия.
Эффект от отбеливания по методу «Zoom 4» в среднем держится около 3 лет. После процедуры врач обязан выдать вам ряд рекомендаций, которые помогут сохранять вашу улыбку такой же сияющей, как и сразу после чистки. Если Вы будете соблюдать все рекомендации, эффект может продлиться еще дольше.
Если в клинике с порога предлагают вам пройти все процедуры по отбеливанию одномоментно, не настаивают на предварительном исследовании зубов, не рассказывают о правильном уходе после них – вы пришли в плохую клинику.
Помимо этого, необходимо обращать внимание на чистоту в стоматологии, ухоженность техники, общение персонала с пациентом. Также вас должны заверить, что после процедуры Вы сможете обратиться по любому вопросу.
«Связь с нашей клиникой клиент не теряет, – рассказали в «Ультра-Дент». – Через полгода он приходит на проверку, назначаются поддерживающие процедуры и домашнее отбеливающие пасты».
Клиника «Ультра-Дент»
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