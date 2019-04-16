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Как сделать свою улыбку сияющей безопасно и без боли?

16 апреля 2019, 10:38
Фото: «НашГород»
Страшно отбеливать зубы? Боитесь, что после процедуры они начнут болеть и крошится? «Наш город» вместе со стоматологией «Ультра-Дент» рассказывает, какой технологии можно доверить свои зубы, чтобы они оставались здоровыми, а улыбка была сияющей долгие годы.
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Тюмень

1. Чем отбеливание отличается от чистки?

Зачастую в частных стоматологиях предлагают «отбеливание» зубов пескоструйным способом. Вы должны понимать, что процедура является не более чем гигиенической – этот метод лишь поможет снять верхний налет и камни, создавая эффект «чистых зубов». Цвет при этом практически не меняется. А вот процедура отбеливания «Zoom 4» – иное дело.

«Это более глубокое проникновение в слои эмали, и оно изменяет оттенок на несколько тонов, – рассказали специалисты «Ультра-Дент». – При этом эффект при должном уходе сохраняется минимум на 3 года».

В результате пациент получает осветление эмали зубов на 6-10 тонов. К слову, «Zoom 4» является самой эффективной технологией, которую предпочитают использовать стоматологи во всем мире.

Фото: «НашГород»

2. Делать отбеливание – это больно?

Новые технологии дают новые возможности. Ранее отбеливание производилось с помощью лампы, которая для активации специального геля нагревала поверхность зуба. Соответственно, пациент в этот момент испытывал очень болезненные ощущения. Помимо этого, использовались и агрессивные гели с 25% процентным содержанием перекиси водорода.

В методе Zoom-4 используются гель с малым содержанием перекиси, а активируется он холодной LED-лампой.

«Эта процедура абсолютно безболезненна, при ее использовании пациенту не нужно обезболивание, – отметили в стоматологии «Ультра-Дент» – поэтому человек чувствует себя комфортно во время ее проведения».

Фото: «Наш город»

3. Безопасно ли отбеливание для зубов?

Вокруг отбеливания ходят упорные слухи – якобы оно разрушает структуру зубов, они становятся чувствительными и могут разрушиться. На деле же процедура, проведенная с помощью новых технологий – таких как Zoom-4, является абсолютно безвредной .

«Отбеливание происходит за счет световой лампы, – пояснили в «Ультра-Дент». – Гель активируется на свету, проникает в слои дентина и осветляет его. После процедуры наша клиника, например, дарит пациенту специальные пасты. Мы хотим, чтобы результат, которые мы получили здесь, закрепился и сохранился надолго».

Фото: «НашГород»

4. Как проходит процедура?

Первый этап – при обращении в клинику врач проведет профилактический осмотр.

«Стоматолог проверяет состояние здоровья зубов – нет ли клиновидных дефектов, сколов, трещинок, – рассказали в «Ультра-Дент». – Если таковые имеются, их сначала пролечивают. На втором этапе проводится профессиональная чистка зубов».

После этого в течение двух дней наступает перерыв для восстановления слизистой и десен.

«Затем проводится сама процедура отбеливания. Изолируется слизистая, одевается коффердам, – отметили в клинике. – В нашей клинике мы включаем музыку, телевизор, чтобы пациент расслабился. Вся процедура занимает около часа».

Следующий шаг – укрепление эмали, врач наносит на зубы специальный гель. После этого также назначается специальная поддерживающая терапия.

Фото: "Наш город"

5. Как долго продержится эффект?

Эффект от отбеливания по методу «Zoom 4» в среднем держится около 3 лет. После процедуры врач обязан выдать вам ряд рекомендаций, которые помогут сохранять вашу улыбку такой же сияющей, как и сразу после чистки. Если Вы будете соблюдать все рекомендации, эффект может продлиться еще дольше.

Фото: «НашГород»

6. Как выбрать клинику?

Если в клинике с порога предлагают вам пройти все процедуры по отбеливанию одномоментно, не настаивают на предварительном исследовании зубов, не рассказывают о правильном уходе после них – вы пришли в плохую клинику.

Помимо этого, необходимо обращать внимание на чистоту в стоматологии, ухоженность техники, общение персонала с пациентом. Также вас должны заверить, что после процедуры Вы сможете обратиться по любому вопросу.

«Связь с нашей клиникой клиент не теряет, – рассказали в «Ультра-Дент». – Через полгода он приходит на проверку, назначаются поддерживающие процедуры и домашнее отбеливающие пасты».

Клиника «Ультра-Дент»

Адрес: Ул. Челюскинцев, 29

Время работы: 9:00 - 21:00

Телефон: +7 (3452) 547-300

#Стоматология#Тюмень#Анна Кушнир
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