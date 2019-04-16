Как сделать свою улыбку сияющей безопасно и без боли?

Эффект от отбеливания по методу «Zoom 4» в среднем держится около 3 лет. После процедуры врач обязан выдать вам ряд рекомендаций, которые помогут сохранять вашу улыбку такой же сияющей, как и сразу после чистки. Если Вы будете соблюдать все рекомендации, эффект может продлиться еще дольше.