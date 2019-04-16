Афиша бизнес-мероприятий на неделю с 17 по 23 апреля в Тюмени

Бизнес-завтрак «Данные Будущего. Новые сервера и новые возможности»
Посетите Fujitsu-breakfast в Тюмени чтобы:
Когда: 17 апреля с 10:00 до 14:00
Где: DoubleTree by Hilton Tyumen (ул. Орджоникидзе, 46)
Участие бесплатное (Участие возможно только при подтверждении регистрации)
Количество мест ограничено
Бизнес-ланч соберет заинтересованных в предпринимательстве единомышленников. Приходи знакомиться, общаться и обсуждать важные вопросы за вкусным обедом.
Когда: 17 апреля в 13:00
Где: русский семейный ресторан «Максимыч» (ул. 50 лет Октября, 52)
Мастер-класс «Финансовая и налоговая грамотность для предпринимателей»
Поговорим, как управлять корпоративными финансами, как мягко можно оптимизировать налоги. Какие ошибки чаще всего совершают начинающие и действующие предприниматели.
Спикеры встречи:
Светлана Самойлова – финансовый эксперт и сооснователь школы финансовой свободы «Finliberty»
Анастасия Лобанова – налоговый консультант и учредитель центра бухгалтерской и налоговой помощи «Баланс-ВА»
Будут обсуждаться следующие вопросы:
Мероприятие проводится бесплатно, количество мест ограничено, обязательна регистрация
Когда: 17 апреля в 19:00
Где: Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142), Зал «Атриум» (1 этаж)
Мероприятие проводится бесплатно, обязательна регистрация на сайте: http://shim72.ru/events/7634/
Тематическая выставка индустрии красоты «Индустрия красоты и здоровья»
Это мероприятие станет интерактивной площадкой для демонстрации профессионализма мастеров, местом общения с постоянными и новыми клиентами, предоставит возможность обмена опытом и получения новых знаний.
Участвуют компании из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Тюмени, которые представят большой ассортимент всевозможных косметических средств и материалов для маникюра и педикюра, шугаринга, современные технологии и разработки в сфере косметологии, парикмахерского искусства, различные новинки косметических и декоративных средств от ведущих брендов индустрии красоты и многое другое.
Также в программе выставки: VI Международный фестиваль специалистов индустрии красоты и здоровья «WELLNESS BEAUTY FEST».
Когда: 17 апреля с 11:00 до 18:00, 18 апреля с 10:00 до 18:00, 19 апреля с 10:00 до 16:00
Где: Выставочный зал (ул.Севастопольская, 12)
Подробная программа и регистрация: http://expo72.ru/vistavki/2019/4641/
Бизнес-конференция от группы компаний Green House «Практика. Секреты. Деньги»
За 10-летнюю историю своего существования Группа компаний GREEN HOUSE успела стать не только успешной бизнес-империей, но и кладезью профессиональных знаний в самых разных областях. И теперь топ-менеджеры компании готовы поделиться ценной информацией с теми, кто хочет управлять эффективно и даже получать от этого удовольствие.
Если вам знакомы такие проблемы, как:
Эта бизнес-конференция – именно для вас!
Когда: 18 апреля с 10:00 до 18:00
Где: Замковый комплекс Green House (ул. Николая Фёдорова, 9)
Требуется РЕГИСТРАЦИЯ по ссылке: https://conference.grnhouse.ru
Спикер: Есипенко Оксана – генеральный директор ООО «Интернет агентство Айти Групп». 12 лет в интернет-технологиях. Бизнес-тренер по интернет-маркетингу 6 лет. Более 500 клиентов по всей России и в других странах. Финалист «Молодой предприниматель России». В Инстаграм 100 000 подписчиков. Владелец 10 собственных бизнес-проектов в Инстаграм.
Зачем приходить?
Где: Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142), конференц-зал «Сибирь», 1 этаж
Стоимость: 3 000 рублей
Необходима предварительная регистрация по телефону +7 919 595 46 77 или ватсап.
Международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции
Третья по счету конференция продолжит начатую в 2017 и 2018 годах работу по обсуждению направлений выявления и профилактики мошенничества и противодействию коррупции как условий эффективного развития бизнеса.
Главной целью встречи организаторы ставят повышение компетенций и навыков по предупреждению и противодействию корпоративного мошенничества и коррупции руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес сообщества.
По завершении конференции будут сформированы рекомендации по развитию безопасности бизнеса и противодействия коррупции. В ходе обсуждения участники смогут разобраться в актуальных вопросах в области противодействия мошенничеству.
Когда: 18 апреля с 10:00 до 17:00
Где: ул. Советская 61
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Регистрация участников: http://stopkorrup72.tilda.ws/#rec48537830
Подробная программа с расписанием сессий и спикерами размещена на сайте конференции: http://stopkorrup72.tilda.ws/
Психологический практикум «Как выйти в большие продажи»
Если ваш заработок напрямую зависит от результатов ваших продаж, этот практикум для вас!
Итак, вы работаете менеджером по продажам, риелтором, страховым агентом или владеете своим небольшим бизнесом, зарабатываете во фрилансе. Казалось бы, сделки есть, но мелкие. Продажи есть, но не большие. Выручка есть, но маленькая.
Как совершить прорыв и выйти в большие продажи? Как преуспеть и пробить свой финансовый потолок?
Настоящие ответы хранятся в глубине вашей психики.
Когда: 18 апреля с 10:00 до 12:00
Где: Центр развития способностей человека (ул. Энергетиков, 16)
Стоимость: 2500 рублей
Контакты: +79220009075 (Viber, Telegram)
«Завод» – симулятор настоящего бизнеса. Вместе с командой за 8 часов вы пройдете 5 финансовых лет, поставите задачи, наладите бизнес-процессы и начнете зарабатывать. Имитация банковской системы на планшетах и мобильное приложение для финансовых директоров показывают все реалии ведения бизнеса. Вы столкнётесь с внутренними проблемами предприятия и найдёте способы их решения.
Когда: 19 апреля с 10:00 до 17:00
Стоимость участия: 2 000 рублей
Регистрация на сайте igrazavod.ru
В Тюмень приедет бизнес-тренер Максим Горбачев, который научит вас и вашу команду, как соблюдать баланс в вопросах продаж и переговоров, а также иметь высокую стабильную прибыль.
Максим Горбачев - тренер-консультант по b2b-продажам, член Клуба бизнес-тренеров (Москва). Входит в десятку лучших тренеров сферы продаж по рейтингам журнала «SALES BUSINESS/Продажи» и ТОП-20 тренеров по продажам интернет-портала SalesPortal.ru/ журнала «Treningo»
20 лет в продажах и маркетинге. Реализовал сотни проектов по развитию продаж и корпоративному обучению на предприятиях, работающих на корпоративных и промышленных рынках.
Когда: 19 и 20 апреля
Подробности по телефону: +7 (3452) 53 13 29
Открытая лекция Артема Полянского: тренды поведения потребителей в цифровую эпоху
Руководитель Digital-агентства Plan.net Россия Артем Полянский расскажет о потребителях в сети, поколении Y и восходящих трендах, покажет успешные социальные и рекламные кейсы.
Ты узнаешь:
Когда: 20 апреля с 14:00 до 16:00
Где: место уточняется
Первая Западно-Сибирская налоговая конференция «Налоги. Риски. Тренды»
Темой обсуждения станет разбор основных задач в сфере налогового контроля, налоговой ответственности, налогового планирования для предпринимателей, а также другие вопросы, возникающие в сфере налогообложения.
На конференции выступят специалисты из управления ФНС России по Тюменской области, управления следственного комитета РФ по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, спикеры из Москвы и Новосибирска, а также многие другие.
Ведущие спикеры расскажут:
Задача конференции состоит в том, чтобы предостеречь собственников бизнеса, руководителей и их консультантов от опрометчивых решений, способных повлечь тяжкие последствия, в том числе уголовную ответственность.
Когда: 22 апреля с 9:00 до 17:00
Где: Деловой Дом «Петр Столыпин» (ул. 50 лет Октября, 8б), 2 этаж, зал «Уренгой»
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Регистрация: www.налогинфо.рф
Бизнес-тренинг Сергея Азимова «Продажи. Переговоры»
Сергей Азимов обучает продавцов и переговорщиков из различных областей, является спикером крупнейших бизнес-событий России, а его книги переиздавались 18 раз. Благодаря 40% теории и 60% практики на тренинге вы получите колоссальный объем нужной информации, научитесь правильно использовать речевые заготовки на частые возражения ваших клиентов, налаживать контакт с покупателями с алгоритмом ведения переговоров, а также продавать легко и с удовольствием.
Когда: 22-23 апреля с 9:00 до 19:00
Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)
Подробнее о мероприятии и билеты по ссылке: https://azimov72.ru/
Тренинг Андрея Гаврикова «Разработка стратегии маркетинга с использованием главных трендов 2019 года»
Тренинг Маркетингового агентства «Схема» совместно с совладельцем и генеральным директором маркетинговой группы «Комплето» Андреем Гавриковым. Если тебе интересно:
То у тебя есть шанс получить ответы на все вопросы на тренинге.
Когда: 23 апреля в 10:00
Где: место уточняется
Регистрация: до 22 апреля по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/trening-andreya-gavrikova-v-tyumeni-razrabotka-strategii-marketinga-s-ispolzovaniem-glavnykh-trendov/
Конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху»
В апреле 2019 года в Тюмени стартует общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху". Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский».
В конкурсе смогут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.
В конце апреля планируется провести масштабный запуск проекта. Мероприятие пройдет на территории рынка «Михайловский» и объединит предпринимательское сообщество, местных производителей и жителей региона. Тюменцы смогут поучаствовать в конкурсе в формате известного телешоу «Адская кухня», посетить интерактивные площадки, которые позволяют познакомиться с арендаторами рынка, услугами и возможностями, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, мини-квестах. Кульминацией праздника станет концертная программа с участием местных творческих коллективов и приглашенных звезд.
На мероприятии будет дан официальный старт конкурса «Михайловский - ключ к успеху», а производители и поставщики продукции начнут подавать заявки на участие в проекте, прием которых продлится до конца августа. Документы будут приниматься на e-mail: [email protected].
Контактное лицо: +7(967)385-61-15 Ирина Копотилова