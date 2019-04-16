Афиша бизнес-мероприятий на неделю с 17 по 23 апреля в Тюмени

В конце апреля планируется провести масштабный запуск проекта. Мероприятие пройдет на территории рынка «Михайловский» и объединит предпринимательское сообщество, местных производителей и жителей региона. Тюменцы смогут поучаствовать в конкурсе в формате известного телешоу «Адская кухня», посетить интерактивные площадки, которые позволяют познакомиться с арендаторами рынка, услугами и возможностями, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, мини-квестах. Кульминацией праздника станет концертная программа с участием местных творческих коллективов и приглашенных звезд.