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Тюменцев назвали пособниками террористов за трансляции с КТО

15 апреля 2019, 04:41
Фото: Национальный антитеррористическй комитет России
Жителей Тюмени раскритиковали за интернет-активность за стримы с КТО.
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Тюмень

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев считает, что жители Тюмени, которые вели прямые трансляции с места проведения контртеррористической операции, играли на руку террористам.

Политик также высказался за проведение с населением разъяснительных бесед для решения этой проблемы.

Эрнест Валеев также уверен, что тюменцы, которые выкладывали в соцсетях фото, видео и текстовые трансляции происходящего в областной столице, помогали террористам, хоть и делали это невольно.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступал примерно с таким же заявлением. Он сообщал, что жители областной столицы распространяли в соцсетях недостоверную информацию задержания террористов.

Режим КТО в Тюмени был отменен 13 апреля.

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