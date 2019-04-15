Тюменцев назвали пособниками террористов за трансляции с КТО

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев считает, что жители Тюмени, которые вели прямые трансляции с места проведения контртеррористической операции, играли на руку террористам.
Политик также высказался за проведение с населением разъяснительных бесед для решения этой проблемы.
Эрнест Валеев также уверен, что тюменцы, которые выкладывали в соцсетях фото, видео и текстовые трансляции происходящего в областной столице, помогали террористам, хоть и делали это невольно.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступал примерно с таким же заявлением. Он сообщал, что жители областной столицы распространяли в соцсетях недостоверную информацию задержания террористов.
Режим КТО в Тюмени был отменен 13 апреля.