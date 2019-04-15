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Тюменская полиция устроила рейд в поисках нелегальных мигрантов

15 апреля 2019, 09:01
Фото: 1Mi
Тюменская полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Об этом сообщает региональное управление МВД России.
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Тюмень

В ходе рейда были проверены около 100 иностранных граждан и 75 строящихся объектов. В результате составлены четыре административных протокола о нарушении миграционных правил, выявлен один случай незаконной работы.

Возбуждено три уголовных по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как отметили в областном УМВД, силовики ежедневно проверяли места компактного проживания нелегалов, строительные объекты, подвальные помещения, а также места скопления граждан — рынки, привокзальные территории, автостоянки и дачные кооперативы.

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#Новости#Нелегальные мигранты#Мигранты#МВД#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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