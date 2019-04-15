Тюменская полиция устроила рейд в поисках нелегальных мигрантов

В ходе рейда были проверены около 100 иностранных граждан и 75 строящихся объектов. В результате составлены четыре административных протокола о нарушении миграционных правил, выявлен один случай незаконной работы.
Возбуждено три уголовных по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Как отметили в областном УМВД, силовики ежедневно проверяли места компактного проживания нелегалов, строительные объекты, подвальные помещения, а также места скопления граждан — рынки, привокзальные территории, автостоянки и дачные кооперативы.