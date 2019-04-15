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Пенсионерку обманули на 50 тыс. рублей в Тюменской области

15 апреля 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
Мошенники похитили у 67-летней пенсионерки из Тобольска 53 тыс. рублей. Неизвестные обратились к бабушке с просьбой о помощи.

По данным сотрудников МВД, подозреваемые завели разговор с жительницей Тобольска через окно автомобиля. В этот момент она проходила мимо. Мошенники заверили женщину, что их знакомый попал в ДТП. Им необходимо перевести на счет необходимую сумму денег, но у них нет паспорта.

Злоумышленники уговорили пенсионерку обналичить её банковские счета. При этом они пообещали через некоторое время перевести деньги на счет бабушки.

Далее один из подозреваемых сделал звонок и убедил пенсионерку, что денежные средства уже отправлены. Не дождавшись перечисления она обратилась в полицию. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников. Заведено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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#Новости#Пенсионеры#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
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