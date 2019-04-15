Пенсионерку обманули на 50 тыс. рублей в Тюменской области

По данным сотрудников МВД, подозреваемые завели разговор с жительницей Тобольска через окно автомобиля. В этот момент она проходила мимо. Мошенники заверили женщину, что их знакомый попал в ДТП. Им необходимо перевести на счет необходимую сумму денег, но у них нет паспорта.