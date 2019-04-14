Выборный сезон открыл Солнечногорск

Солнечногорск совсем недавно трансформировался из района в городской округ. Округ впервые в новом статусе выбирает единый городской совет вместо нескольких районных. Число заявленных наблюдателей всех политических сил стало поистине рекордным. Как все помнят, результаты кампании на дальнем Востоке показали высокий процент протестных настроений у населения.
«Избирательные кампании 2019 года отличаются от всего того, что было ранее: серия социальных потрясений 2018 года только докатилась непосредственно до кошелька людей, электоральная встряска в Хабаровском крае и Приморье вносят корректировки в те месседжи, с которыми идут кандидаты и партии на выборы", - считает директор АНО «Центр прикладных исследований и программ» Сергей Румянцев.
Как отметил Румянцев, в современной России уделяют пристальное внимание тому, какие ответы дает власть на запросы общество и какие именно запросы предъявляет общество к власти.
По сообщению «Новых известий», возникающие небольшие недочеты устраняют максимально быстро. Этому способствуют комплексы обработки избирательных бюллетеней, которыми оснастили все избирательные участки, и ведущееся на участках видеонаблюдение.
Эти меры дают шанс на то, что выборы 14 апреля в Солнечногорске станут самыми образцовыми за всю современную историю России.
По словам руководителя Исполнительного комитета "Корпус "За чистые выборы" Алены Булгаковой, нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, в Солнечногорске не выявили.
К 15:00 свои голоса отдали 12% избирателей.
Сейчас практически завершилось административное реформирование Московской области, которое достойно провел губернатор. Выборы в воскресенье стали предпоследним этапом, итоговой точкой станут выборы в Одинцово 21 апреля", - заявил член РАПК, директор региональных проектов Центра ПРИСП Антон Садкин.
Он добавил, что у фрондирующих групп Одинцово пропадет смысл заниматься партизанщиной и саботажем. Под контролем на выборах держат ситуацию эксперты и общественность. Независимые наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.