Выборный сезон открыл Солнечногорск

«Избирательные кампании 2019 года отличаются от всего того, что было ранее: серия социальных потрясений 2018 года только докатилась непосредственно до кошелька людей, электоральная встряска в Хабаровском крае и Приморье вносят корректировки в те месседжи, с которыми идут кандидаты и партии на выборы", - считает директор АНО «Центр прикладных исследований и программ» Сергей Румянцев.