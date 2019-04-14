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Тюменские любители спортивного ориентирования открыли летний сезон

14 апреля 2019, 05:53
Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте
В субботу, 13 апреля, в Тюмени состоялось торжественное открытие летнего сезона среди тюменских ориентировщиков «Кубка парков». Летние мероприятия продлятся до октября.
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Тюмень

За лето ориентировщики побывают на пруду Лесном, в Затюменском парке, парке Гагарина, Гилевской роще, которые, по словам руководителя тюменского клуба «Ермак» по спортивному ориентированию Аркадия Ведина, после реконструкции удобны для проведения этих спортивных состязаний. «Кубок парков» состоит из 10 этапов.

Судя по прошлым годам, в Тюмени в летних состязаниях принимают участие порядка 150 спортсменов. Большая часть из них - школьники. Увлекаются спортивным ориентированием в областной столице и пожилые люди, некоторым участникам далеко за 80 лет.

Аркадий Ведин также рассказал, что спортсмены ежегодно отправляются в Казахстан и на Урал, которые привлекают участников горами с камнями и рельефом местности.

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#Новости#Спортивное ориентирование#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
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