Жителей Тюмени в районе КТО силой вытаскивали из домов

«Эвакуированные жители пока не могут попасть домой. Они рассказывают, что к ним пришли силовики, в грубой форме просили выйти на улицу, выламывали двери, ничего не объясняя. Один сотрудник даже угрожал разбить окно, если те не откроют двери. Люди звонили в полицию, чтобы удостовериться, можно ли доверять силовикам», - передает корреспондент.