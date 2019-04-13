nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей Тюмени в районе КТО силой вытаскивали из домов

12 апреля 2019, 22:19
Фото: «Наш город»
В Тюмени живущих в районе проведения контртеррористической операции в субботу силой вытаскивали из домов без объяснения причин, сообщил корреспондент Nash Gorod с места событий.
Сюжет
Тюмень

В районе Маяка вечером силовики провели контртеррористическую операцию (КТО). Сотрудники ФСБ узнали о готовившихся терактах в городе и заблокировали в частном доме боевиков. В результате операции двух преступников ликвидировали, среди мирного населения и сотрудников спецслужб жертв нет.

С самого начала проведения КТО в штабе работал губернатор региона Александр Моор.

«Эвакуированные жители пока не могут попасть домой. Они рассказывают, что к ним пришли силовики, в грубой форме просили выйти на улицу, выламывали двери, ничего не объясняя. Один сотрудник даже угрожал разбить окно, если те не откроют двери. Люди звонили в полицию, чтобы удостовериться, можно ли доверять силовикам», - передает корреспондент.

Материалы по теме
В Тюмени участники ИГИЛ убиты — НАКПотушен пожар в доме, где ликвидировали сторонников ИГ в ТюмениПереговоры со сторонниками ИГИЛ в Тюмени длились свыше 3 часов
#Новости#Террористы#Терроризм#Операция#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25