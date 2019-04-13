Возможный владелец «дома террористов» в Тюмени заходил вчера в соцсети

Это одноэтажное здание общей площадью 98 кв. м. владелец планировал продавать в срочном порядке за 2,7 — 3 млн рублей (цена варьируется от большей в марте к меньшей — а апреле). Информация о продаже опубликована сразу на нескольких тюменских сайтах по продаже недвижимости. Кроме того, он был согласен обменять дом на автомобиль.
Владелец аккаунта на одном из них — Тимур Медов. На странице «ВКонтакте» у молодого человека недавно было изменено фото аватара — с обычной фотографии на устрашающую картинку — мем. Статус страницы — «Все пройдет и это тоже» (орф. сохранена). Последний раз парень заходил на свою страницу вчера, в 18.33.
Также владелец аккаунта на сайте недвижимости летом прошлого года активно распродавал имущество. В продажу были пущены два мотоцикла «Кавасаки» (40 и 140 тыс. рублей), запчасти от BMW и Nissan, оборудование для авто. Также парень отдал уже взрослого кота.
Телефон, указанный в объявлении, находится вне зоны доступа сети. В интернете по фотографии предполагаемого владельца дома можно найти множество аккаунтов, зарегистрированных на другие имена.