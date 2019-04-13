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Возможный владелец «дома террористов» в Тюмени заходил вчера в соцсети

13 апреля 2019, 08:20
Фото: Сайт объявлений avito
Дом, в котором накануне ночью силовики проводили антитеррористическую операцию, выставлен на срочную продажу.
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Тюмень

Это одноэтажное здание общей площадью 98 кв. м. владелец планировал продавать в срочном порядке за 2,7 — 3 млн рублей (цена варьируется от большей в марте к меньшей — а апреле). Информация о продаже опубликована сразу на нескольких тюменских сайтах по продаже недвижимости. Кроме того, он был согласен обменять дом на автомобиль.

Владелец аккаунта на одном из них — Тимур Медов. На странице «ВКонтакте» у молодого человека недавно было изменено фото аватара — с обычной фотографии на устрашающую картинку — мем. Статус страницы — «Все пройдет и это тоже» (орф. сохранена). Последний раз парень заходил на свою страницу вчера, в 18.33.

Также владелец аккаунта на сайте недвижимости летом прошлого года активно распродавал имущество. В продажу были пущены два мотоцикла «Кавасаки» (40 и 140 тыс. рублей), запчасти от BMW и Nissan, оборудование для авто. Также парень отдал уже взрослого кота.

Телефон, указанный в объявлении, находится вне зоны доступа сети. В интернете по фотографии предполагаемого владельца дома можно найти множество аккаунтов, зарегистрированных на другие имена.

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