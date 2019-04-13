Возможный владелец «дома террористов» в Тюмени заходил вчера в соцсети

Это одноэтажное здание общей площадью 98 кв. м. владелец планировал продавать в срочном порядке за 2,7 — 3 млн рублей (цена варьируется от большей в марте к меньшей — а апреле). Информация о продаже опубликована сразу на нескольких тюменских сайтах по продаже недвижимости. Кроме того, он был согласен обменять дом на автомобиль.