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В Тюмени жильцы рассказали подробности КТО на улице Амурской

13 апреля 2019, 11:10
Фото: «Наш город»
Стали известны подробности КТО, произошедшей сегодня ночью в Тюмени на улице Амурской, 118.
Сюжет
Тюмень

Местные жители говорят, что силовики стреляли из пулеметов и гранатомета. Удар последнего, как сообщают горожане-очевидцы, был сделан по крыше. Они утверждают, что именно там находились подозреваемые.

Дом загорелся. Под утро из жилища вынесли два трупа – предположительно хозяина помещения Тимура и его гостя. Об этом всем пишет «Новый день». По их информации, Тимуру было 27 лет, а его родители умерли несколько лет назад.

Издание приводит слова местных жителей, что Тимур учился в гимназии №1, «был мягким, приветливым, но ведомым». Про второго погибшего ничего неизвестно. Саперы уехали с места ЧП.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. По информации СКР, в ходе проведенной сотрудниками областного управления ФСБ контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Следователи нашли в доме и изъяли два автомата Калашникова, две самодельные взрывчатки, религиозную литературу, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

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