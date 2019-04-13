В Тюмени жильцы рассказали подробности КТО на улице Амурской

Местные жители говорят, что силовики стреляли из пулеметов и гранатомета. Удар последнего, как сообщают горожане-очевидцы, был сделан по крыше. Они утверждают, что именно там находились подозреваемые.
Дом загорелся. Под утро из жилища вынесли два трупа – предположительно хозяина помещения Тимура и его гостя. Об этом всем пишет «Новый день». По их информации, Тимуру было 27 лет, а его родители умерли несколько лет назад.
Издание приводит слова местных жителей, что Тимур учился в гимназии №1, «был мягким, приветливым, но ведомым». Про второго погибшего ничего неизвестно. Саперы уехали с места ЧП.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. По информации СКР, в ходе проведенной сотрудниками областного управления ФСБ контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Следователи нашли в доме и изъяли два автомата Калашникова, две самодельные взрывчатки, религиозную литературу, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.