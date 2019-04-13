В Тюмени участники ИГИЛ убиты — НАК

Напомним, что 12 апреля, в районе Маяка, в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной была проведена контртеррористическая операция. По данным НАК, была получена информация о нахождении в одном из частных домов вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).