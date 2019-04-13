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В Тюмени участники ИГИЛ убиты — НАК

12 апреля 2019, 21:12
В Тюмени участники ИГИЛ (запрещена в РФ), в ходе контртеррористической операции в районе Маяка, ликвидированы, сказано в сообщении Национального антитеррористического комитета.
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Тюмень

Напомним, что 12 апреля, в районе Маяка, в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной была проведена контртеррористическая операция. По данным НАК, была получена информация о нахождении в одном из частных домов вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

«Участники террористической организации (КТО — прим.ред) ИГИЛ (запрещена в РФ) оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были ликвидированы ответным огнем», — сообщает НАК. Однако представитель ФСБ региона не подтвердил данную информацию. На данный момент контртеррористическая операция завершена.

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