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Уничтоженным во время спецоперации террористом мог быть тюменец

13 апреля 2019, 06:27
Фото: «Наш город»
Одним из террористов, которого убили во время антитеррористической операции, мог оказаться тюменец. Об этом рассказали «Нашему городу» жители ближайших домов.
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Тюмень

Как рассказала соседка, живущая через дом от места происшествия, утром она общалась с террористами.

«Стучалась вчера в этот дом, спрашивала, продают ли его, — рассказала Светлана Р. — Сказала, что есть человек, который хочет купить. Цену назвали в размере 2,8 млн рублей».

Разговаривал с ней человек с бородой до груди.

«Сказал, что уедет в 11 утра и будет вечером. И это именно тот человек, которого убили», — уверена женщина.

Соседка отмечает, что владельцем дома мог быть тюменец.

«Я знала того, кто раньше здесь жил, он умер, — рассказала Светлана Р., живущая через дом от места событий. — После здесь обитали молодые парни, которые постоянно ездили на самых разных битых машинах, я с ними уже просто вообще никак не общалась».

Женщина отмечает, что один из погибших, видимо, был сыном бывшего владельца. Это мужчина лет тридцати, носящий «бороду до пояса». Также выглядели и его друзья.

Парни, постоянно крутившиеся в этом доме, вызывали у местных жителей некоторые подозрение тем, что постоянно меняли машины — все дешевые, битые, не с местными номерами. Ходили слухи, что они являются «перекупами».

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