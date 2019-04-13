Уничтоженным во время спецоперации террористом мог быть тюменец

Как рассказала соседка, живущая через дом от места происшествия, утром она общалась с террористами.
«Стучалась вчера в этот дом, спрашивала, продают ли его, — рассказала Светлана Р. — Сказала, что есть человек, который хочет купить. Цену назвали в размере 2,8 млн рублей».
Разговаривал с ней человек с бородой до груди.
«Сказал, что уедет в 11 утра и будет вечером. И это именно тот человек, которого убили», — уверена женщина.
Соседка отмечает, что владельцем дома мог быть тюменец.
«Я знала того, кто раньше здесь жил, он умер, — рассказала Светлана Р., живущая через дом от места событий. — После здесь обитали молодые парни, которые постоянно ездили на самых разных битых машинах, я с ними уже просто вообще никак не общалась».
Женщина отмечает, что один из погибших, видимо, был сыном бывшего владельца. Это мужчина лет тридцати, носящий «бороду до пояса». Также выглядели и его друзья.
Парни, постоянно крутившиеся в этом доме, вызывали у местных жителей некоторые подозрение тем, что постоянно меняли машины — все дешевые, битые, не с местными номерами. Ходили слухи, что они являются «перекупами».