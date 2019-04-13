Симоньян похвалила тюменские власти за освещение ночной КТО

«Не ждали, пока десять дядек согласуют релиз, а они его хрен знает когда согласуют, поскольку у них террористы и им не до этого. Никого не затыкали, не пытались «не пущать» инфу, раздувая тем самым аудиторию сомнительных ресурсов. Короче, любо-дорого. Прям спасибо, кто там за это отвечал», - отметила Маргарита Симоньян.