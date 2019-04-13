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Симоньян похвалила тюменские власти за освещение ночной КТО

13 апреля 2019, 05:58
Фото: wikimedia.org
Главный редактор агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян оценила работу тюменских властей и силовиков в части информирования населения во время ночной спецоперации в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

«На удивление четко сработали сегодня спецслужбы по Тюмени. Я не про саму КТО, разумеется (поскольку не имею компетенций судить о том, как правильно уничтожать террористов), а про работу с медиа», - написала Симоньян в своем телеграм-канале. Она отметила, что в кои-то веки сразу дали «официалку», тем самым заткнув слухи и домыслы.

«Не ждали, пока десять дядек согласуют релиз, а они его хрен знает когда согласуют, поскольку у них террористы и им не до этого. Никого не затыкали, не пытались «не пущать» инфу, раздувая тем самым аудиторию сомнительных ресурсов. Короче, любо-дорого. Прям спасибо, кто там за это отвечал», - отметила Маргарита Симоньян.

Режим контртеррористической операции был введен в одном из районов Тюмени с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

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