Симоньян похвалила тюменские власти за освещение ночной КТО

«На удивление четко сработали сегодня спецслужбы по Тюмени. Я не про саму КТО, разумеется (поскольку не имею компетенций судить о том, как правильно уничтожать террористов), а про работу с медиа», - написала Симоньян в своем телеграм-канале. Она отметила, что в кои-то веки сразу дали «официалку», тем самым заткнув слухи и домыслы.
«Не ждали, пока десять дядек согласуют релиз, а они его хрен знает когда согласуют, поскольку у них террористы и им не до этого. Никого не затыкали, не пытались «не пущать» инфу, раздувая тем самым аудиторию сомнительных ресурсов. Короче, любо-дорого. Прям спасибо, кто там за это отвечал», - отметила Маргарита Симоньян.
Режим контртеррористической операции был введен в одном из районов Тюмени с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.