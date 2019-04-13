Ни один мирный житель Тюмени не пострадал в результате КТО - источник

В Тюмени в районе Маяка спецслужбы провели контртеррористическую операцию (КТО). Силовикам стало известно о готовившихся терактах в городе, боевиков заблокировали в одном из частных домов. На предложение сдаться, террористы начали стрельбу.
Никто них сотрудников спецслужб не пострадал, двух боевиков ликвидировали, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Где именно и когда преступники собирались провести теракт - неизвестно.
Гражданами какой страны являются убитые террористы не сообщает НАК. В штабе с самого начала операции работал губернатор региона Александр Моор. Операцию контролировали сотрудники спецслужб.
«Раненных среди мирного населения в результате проводной КТО - нет», - отмечает источник.