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Ни один мирный житель Тюмени не пострадал в результате КТО - источник

12 апреля 2019, 22:14
Фото: «Наш город»
В Тюмени никто из мирных жителей не пострадал во время проведения контртеррористической операции в субботу, сообщил изданию Nash Gorod источник в правительстве.
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Тюмень

В Тюмени в районе Маяка спецслужбы провели контртеррористическую операцию (КТО). Силовикам стало известно о готовившихся терактах в городе, боевиков заблокировали в одном из частных домов. На предложение сдаться, террористы начали стрельбу.

Никто них сотрудников спецслужб не пострадал, двух боевиков ликвидировали, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Где именно и когда преступники собирались провести теракт - неизвестно.

Гражданами какой страны являются убитые террористы не сообщает НАК. В штабе с самого начала операции работал губернатор региона Александр Моор. Операцию контролировали сотрудники спецслужб.

«Раненных среди мирного населения в результате проводной КТО - нет», - отмечает источник.

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