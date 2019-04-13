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Губернатор Тюменской области работает в штабе КТО - источник

12 апреля 2019, 21:43
Фото: «Наш город»
Губернатор Тюменской области Александр Моор работал в штабе во время контртеррористической операции, сообщил изданию Nash Gorod источник в правительстве.
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Тюмень

В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию (КТО). По информации силовиков, сторонники запрещенной в России ИГИЛ готовили в городе теракты. Боевики были заблокированы в частном доме, на предложение сдаться они открыли огонь.

По последней информации Национального антитеррористического комитета, двое террористов были ликвидированы в результате спецоперации.

«Губернатор региона с самого начала КТО был в курсе происходящего и работал в штабе. Операцию контролировали спецслужбы», - отметил источник.

Известно, что среди мирного населения пострадавших нет.

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