Губернатор Тюменской области работает в штабе КТО - источник

В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию (КТО). По информации силовиков, сторонники запрещенной в России ИГИЛ готовили в городе теракты. Боевики были заблокированы в частном доме, на предложение сдаться они открыли огонь.
По последней информации Национального антитеррористического комитета, двое террористов были ликвидированы в результате спецоперации.
«Губернатор региона с самого начала КТО был в курсе происходящего и работал в штабе. Операцию контролировали спецслужбы», - отметил источник.
Известно, что среди мирного населения пострадавших нет.