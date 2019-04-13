Губернатор Тюменской области работает в штабе КТО - источник

В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию (КТО). По информации силовиков, сторонники запрещенной в России ИГИЛ готовили в городе теракты. Боевики были заблокированы в частном доме, на предложение сдаться они открыли огонь.