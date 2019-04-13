Газ в месте антитеррористической операции в Тюмени отключили в 5 вечера

«У нас много лет газ не отключали, это было очень странно. Когда позвонили в аварийные службы — сказали, что аварийное отключение, закройте вентиль, — поделилась воспоминаниями Светлана Р. жительница дома, расположенного по соседству с местом операции. — А у меня этот вентиль уже давно где-то валяется, так и не нашла, так и не закрыла».
До вечера ничего подозрительного женщина не замечала — возилась на кухне, окна которой выходят на другую сторону. Узнала она обо всем от знакомого, который позвонил ей и поинтересовался, «что за маски-шоу у них происходит».
«Подхожу к окну — стоит, в камуфляже с автоматом. Я подумала — шутка что ли? Пошла к двери открываю — а он меня обратно затолкал и двери закрыл, — рассказала она. — Потом через время звонят в дверь, говорят: «быстро документы взяли, и в машину — микроавтобус. Это было примерно в половину десятого».
После того, как тюменку забрали из дома, силовик с автоматом, в камуфляже и в шлеме, бегом осмотрел весь дом — каждый угол.
«Я потом уже подумала, что подозрительно — больше он ни к кому не заходил. Видимо, потому что у меня дом рядом. Они даже в туалет заглянули — проверили, что больше никого нет. Мне не дали уехать на машине, вышла с ключом — силовик сказал «нет, машину не трогать, быстро в автобус».
Так жителей соседних домов собрали в автобус и увезли в лицей № 34, который располагался в нескольких кварталах от места спецоперации. В школе собрались около сотни местных жителей.
«В школе я особо не была, зашла — меня зарегистрировали, и я ушла обратно на угол стоять — беспокоилась за дом. А в школу ходила греться. Чаем поили, кашей кормили, все как надо», — отметила Светлана.
Ночью, во время проведения спецоперации, в Тюмени дул сильный ветер, и женщина сильно переживала, что огонь перекинется и на ее дом.
«Из-за того, что все отключили, было очень темно. Взрывы видела все, выстрелы слышала все, пожары были с начала с самого, — делится она. — Я ушла уже где-то около пяти часов утра в школу, час подремала на раскладушке и в шесть уже пошла сюда. Бежала бегом, если честно».
В лицее № 34 собрались жители окрестных домов с детьми, были и совсем маленькие — в колясках.
«Люди реагировали по разному, никто ничего не понимал. Кто-то говорил учения, кто-то еще что-то», — поделилась Светлана.
Напомним, сегодня ночью в районе Маяка в Тюмени была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были уничтожены двое боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ).