Газ в месте антитеррористической операции в Тюмени отключили в 5 вечера

«Я потом уже подумала, что подозрительно — больше он ни к кому не заходил. Видимо, потому что у меня дом рядом. Они даже в туалет заглянули — проверили, что больше никого нет. Мне не дали уехать на машине, вышла с ключом — силовик сказал «нет, машину не трогать, быстро в автобус».