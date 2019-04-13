Если бы ФСБ знала, то сработала бы по-тихому: реакция соцсетей на КТО

«Наш город» публикует обзор реакции соцсетей на произошедшее.
«У меня брат живет в том районе, стрельба была слышна прекрасно, дофига людей, все оцеплено. Только недавно начали работать телефоны и интернет», — сообщает Хадижат Абдулхамидова.
Однако нашлись те, кто не поверил в террористов. Евгения Кузнецова считает, что это учения. «Была бы правда — не пустили бы ни одного снимать, а то сейчас в сети столько видео. Ходят по улицам „оцепленым“ и снимают, а за углом взрывы, стрельба… какие террористы? Без паники, народ! Спецслужбы отрабатывают свою зарплату!», — написала она в одном из городских пабликов.
Дима Светлов заверил пользователей, что интересовался у завуча и четырех разных людей в форме, и все говорили, что это просто учения. Отрицает версию теракта и Евгений Лысенко. «Моё мнение, если ФСБ знали местоположение ИГИЛ (запрещена в РФ), то ФСБ сработали по-тихому! Вырубили бы свет, отключили интернет и зашли со слеповыми оглушающим гранатами. И завалили из глушителей всех!», — считает Лысенко.
Нашлись жители, которые выдвинули свои версии произошедшего. «Спецназ застрелили людей, и чтобы вышло за несчастный случай подожгли его (лично моя версия)», — написал Слава Крашаков.
На сообщение об эвакуации жителей прозвучали слова сочувствия. «Не завидую тем, кто там живет, и кому на работу с утра», — написал Данил Козлов.