Если бы ФСБ знала, то сработала бы по-тихому: реакция соцсетей на КТО

Однако нашлись те, кто не поверил в террористов. Евгения Кузнецова считает, что это учения. «Была бы правда — не пустили бы ни одного снимать, а то сейчас в сети столько видео. Ходят по улицам „оцепленым“ и снимают, а за углом взрывы, стрельба… какие террористы? Без паники, народ! Спецслужбы отрабатывают свою зарплату!», — написала она в одном из городских пабликов.