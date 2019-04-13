Дом, разрушенный во время КТО в Тюмени, принадлежал семье Медовых

Там сказано, что домом владеют четыре человека (каждый по четверти): Танзила, Ислам, Адам и Фатима Медовы.
Площадь дома составляет 98,3 кв. м. Строительство было завершено в 1984 году. Кадастровый номер был присвоен в 2011 году.
В ЕГРН указано, что собственником земельного участка ранее был Тимур Иналов. Но в 2015 году он продал дом семье Медовых.
В этом году дом выставлялся на срочную продажу. Соседка ранее рассказала «Нашему городу», что интересовалась продажей у предполагаемого террориста.
«Стучалась вчера в этот дом, спрашивала, продают ли его. Сказала, что есть человек, который хочет купить. Цену назвали в размере 2,8 млн рублей», — сообщила она.
При этом женщина добавила, что разговаривал с ней человек с бородой до груди в возрасте около 30-ти лет. Она добавила, что знала человека, который жил здесь раньше. По ее воспоминаниям, после его смерти в доме обитали молодые люди, которые ездили на разных битых машинах. Соседка добавила, что с ними не общалась и предположила, что один из убитых в ходе операции мог быть сыном бывшего владельца.
Контртеррористическую операцию региональное управление ФСБ провело накануне. В результате уничтожены двое террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), оказавших сопротивление.
В доме, где и развернулась спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата «Калашникова», два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.