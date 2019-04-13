Дом, разрушенный во время КТО в Тюмени, принадлежал семье Медовых

При этом женщина добавила, что разговаривал с ней человек с бородой до груди в возрасте около 30-ти лет. Она добавила, что знала человека, который жил здесь раньше. По ее воспоминаниям, после его смерти в доме обитали молодые люди, которые ездили на разных битых машинах. Соседка добавила, что с ними не общалась и предположила, что один из убитых в ходе операции мог быть сыном бывшего владельца.