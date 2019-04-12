В Тюменской области появятся два новых муниципальных образования

В своем выступлении Казанцева выразила мнение, что такие слушания нельзя считать публичными, так как из 13 тыс. жителей участвовало 300 селян. Она привела в пример слушания по объединению села Казанского и Новоселезнево, где, по ее словам, принимали участие воспитатели детских садов, руководители школ, люди, которые непосредственно привязаны к бюджету. По ее предположению, «здесь, наверняка, такая же картина состоялась».