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В Тюменской области появятся два новых муниципальных образования

12 апреля 2019, 10:03
Фото: «Наш город»
В Тюменской области появятся два новых муниципальных образования – Каскаринское и Винзилинское. Такое решение приняли сегодня, 12 апреля, депутаты на заседании областной думы.

Первое образуется путем объединения Борковского, Каскаринского и Созоновского МО. Муниципалитет получит статус сельского поселения. Административным центром станет Каскара.

Депутат Тамара Казанцева поинтересовалась, сколько человек принимало участие в публичных слушаниях по поводу объединения. Ей ответили, что более 300.

В своем выступлении Казанцева выразила мнение, что такие слушания нельзя считать публичными, так как из 13 тыс. жителей участвовало 300 селян. Она привела в пример слушания по объединению села Казанского и Новоселезнево, где, по ее словам, принимали участие воспитатели детских садов, руководители школ, люди, которые непосредственно привязаны к бюджету. По ее предположению, «здесь, наверняка, такая же картина состоялась».

Казанцева сказала, что абсолютно уверена, что улучшений не будет.

«Человеку, который проживает в Созоново, надо поехать по каким-то документам в Касакару, для этого нужно платить деньги. Давайте хотя бы будем устанавливать бесплатный проезд», – предложила она.

В ответ депутату заявили, что слияние, о котором она упомянула, прошло удачно, и никто из жителей не жаловался.

Во второе новосозданное образование войдут посёлок Винзили и Нижнепышминское МО. Центром станут Винзили.

Изменения предлагаются для оптимизации расходов бюджета, улучшения управляемости этих территорий, создания благоприятных и комфортных условий для жизни селян.

Отмечается, что такие объединения не приведут к упразднению муниципальных, государственных и образовательных учреждений.

Постановление приняли в первом и во втором чтениях.

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