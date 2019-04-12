В Тюменской области появятся два новых муниципальных образования

Первое образуется путем объединения Борковского, Каскаринского и Созоновского МО. Муниципалитет получит статус сельского поселения. Административным центром станет Каскара.
Депутат Тамара Казанцева поинтересовалась, сколько человек принимало участие в публичных слушаниях по поводу объединения. Ей ответили, что более 300.
В своем выступлении Казанцева выразила мнение, что такие слушания нельзя считать публичными, так как из 13 тыс. жителей участвовало 300 селян. Она привела в пример слушания по объединению села Казанского и Новоселезнево, где, по ее словам, принимали участие воспитатели детских садов, руководители школ, люди, которые непосредственно привязаны к бюджету. По ее предположению, «здесь, наверняка, такая же картина состоялась».
Казанцева сказала, что абсолютно уверена, что улучшений не будет.
«Человеку, который проживает в Созоново, надо поехать по каким-то документам в Касакару, для этого нужно платить деньги. Давайте хотя бы будем устанавливать бесплатный проезд», – предложила она.
В ответ депутату заявили, что слияние, о котором она упомянула, прошло удачно, и никто из жителей не жаловался.
Во второе новосозданное образование войдут посёлок Винзили и Нижнепышминское МО. Центром станут Винзили.
Изменения предлагаются для оптимизации расходов бюджета, улучшения управляемости этих территорий, создания благоприятных и комфортных условий для жизни селян.
Отмечается, что такие объединения не приведут к упразднению муниципальных, государственных и образовательных учреждений.
Постановление приняли в первом и во втором чтениях.