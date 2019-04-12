В первой десятке регионов-экспортеров леса нет ни одного из УФО

В 2018 году экспорт из РФ продукции лесопромышленного комплекса составил более 11 млрд долларов. Объем достиг показателя 2007 года. В основном, это продукция первичной переработки. В 2017 году 38% уходило в Восточную Азию. В 2018 году Россия экспортировала в Китай, Финляндию, Узбекистан, Японию и Египет. На эти страны приходится более 60%.