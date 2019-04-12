В первой десятке регионов-экспортеров леса нет ни одного из УФО

На площадке «Сколько стоит лес» спикеры говорили о том, что, несмотря на свою потенциальную высокую доходность, российская лесная отрасль вносит весьма незначительный вклад в доходную часть российского бюджета. Для повышения доходности лесного хозяйства и преодоления сырьевой направленности экспорта продукции лесного комплекса необходимо структурное изменение финансово-экономической модели лесной отрасли.
Среди основных аспектов преобразований должны быть пересмотр подходов к определению ставки аренды лесных участков, прозрачное формирование справедливой цены на продукцию российской лесной промышленности. В числе приоритетов - повышение инвестиционной привлекательности отрасли, борьба с нелегальными заготовками и оборотом древесины.
Выступление директора Центра внешнеэкономической деятельности ТПП Тюменской области Ольги Воллерт было посвящено структуре экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса России.
По словам Ольги Воллерт, по объему экспорта древесины в мире на первом месте стоят Россия и Новая Зеландия. Крупнейший импортер круглого леса и пиломатериалов - это КНР. Основные объемы экспорта древесных пеллет приходятся на Великобританию и Данию, на третьем месте Корея. По экспорту бумаги и картона Россия на 20 месте. На первом месте Германия и США.
В 2018 году экспорт из РФ продукции лесопромышленного комплекса составил более 11 млрд долларов. Объем достиг показателя 2007 года. В основном, это продукция первичной переработки. В 2017 году 38% уходило в Восточную Азию. В 2018 году Россия экспортировала в Китай, Финляндию, Узбекистан, Японию и Египет. На эти страны приходится более 60%.
«Тюменская область в 2018 году экспортировала продукции лесопромышленного комплекса на 46 млн долларов. На 43 млн фанеры и 3 млн – это пиломатериалы», - уточнила Ольга Воллерт.
Если посмотреть географию экспорта, то всего было экспортировано 2,6 тыс. кубометров фанеры. Основной импортер – США.
В региональном разрезе продукция экспортируется из Иркутской области (18,7%), Красноярского края (8,2%), Хабаровского края (7,5%), Вологодской области (5,2%). В первой десятке нет ни одного субъекта РФ из Уральского федерального округа.